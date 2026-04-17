США ускорили разработку дронов до считанных дней — опыт Украины и России

Американская компания AeroVironment представила модульный беспилотник MAYHEM 10, который позволяет создавать новые конфигурации дронов за считанные дни. Об этом сообщает Breaking Defense.
По данным издания, ускорение разработки стало возможным благодаря применению модульной конструкции и открытой архитектуры. В компании отмечают, что подобный подход сформировался на фоне опыта современных конфликтов, где решения в области БПЛА внедряются в кратчайшие сроки.
Новый дрон может запускаться с воздушных, наземных и морских платформ. В зависимости от оснащения он способен выполнять задачи разведки, наносить удары, вести радиоэлектронную борьбу и обеспечивать связь.
MAYHEM 10 имеет дальность полета до 100 километров и может находиться в воздухе до 50 минут. В ударной конфигурации на аппарат может устанавливаться боевая часть противотанкового комплекса Javelin.
Разработка базируется на ранее применявшихся системах, включая дроны Switchblade, поставляемые Украине. В компании подчеркнули, что наблюдаемая в ходе боевых действий динамика требует быстрого обновления технологий и адаптации решений.
Также планируется использование дронов в составе роя. Испытания таких систем намечены на лето.
В AeroVironment рассчитывают выйти на производство до 100 аппаратов в месяц, однако достижение этих объемов может занять значительное время.
Читайте также: Разведчик Швеции заметили у границ РФ — полёт совпал с атакой БПЛА.