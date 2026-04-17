WSJ: Куба попыталась передать Трампу секретное письмо через бизнесмена

Куба попыталась передать Трампу секретное письмо через неофициальные каналы, предупредив о готовности к вторжению США. Остров хочет примирения с Вашингтоном и развития экономических отношений, однако Пентагон, по данным СМИ, уже активизировал планирование военной операции. Кроме того, разведывательные беспилотники США уже следят за кубинским побережьем. Чего Трамп хочет от Кубы и к чему готовятся на «Острове Свободы» — в материале «Газеты.Ru».
Письмо из Гаваны.
Куба попыталась выйти на президента США Дональда Трампа напрямую, минуя обычные дипломатические каналы и, как считают аналитики, госсекретаря США Марко Рубио, сообщили источники газеты The Wall Street Journal.
По данным издания, на прошлой неделе внук Рауля Кастро Рауль Родригес Кастро попросил доставить в Белый дом секретное письмо через 37-летнего кубинского бизнесмена Роберто Карлоса Чамисо Гонсалеса. Тот занимается арендой автомобилей премиум-класса и люксовым туризмом.
Как утверждает действующий американский чиновник, письмо было оформлено по типу дипломатической ноты и имело официальную кубинскую печать. В послании Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также смягчение санкций. Там же, по словам собеседника издания, ~содержалось предупреждение о том, что кубинские власти готовятся к возможному вторжению США~.
Однако до президента письмо, судя по всему, не дошло. Как пишет WSJ, в аэропорту Майами Чамисо остановил сотрудник таможенно-пограничной службы США, после чего бизнесмена отправили обратно в Гавану, а само послание изъяли. Почему его задержали, журналисты выяснить не смогли. Белый дом на вопрос о судьбе письма не ответил, сославшись на недавние заявления Трампа о Кубе.
По версии издания, в Гаване рассчитывали обратиться к Трампу напрямую, не включая в этот процесс Марко Рубио, который давно выступает за усиление давления на коммунистические власти острова и добивается политических перемен на Кубе.
Авторы материала отметили, что для кубинского руководства такой шаг стал попыткой ~быстро запустить диалог с новой администрацией США на фоне тяжелейшего экономического кризиса на острове за последние десятилетия~.
Что в США говорят о Кубе.
Несколько дней назад Дональд Трамп допустил, что после завершения истории с Ираном Вашингтон может переключиться на Кубу. Об этом он заявил во время брифинга, где назвал остров «страной в упадке» и сказал, что ею давно плохо управляют.
«Мы разберемся с [Ираном], а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу», — сказал Трамп.
На этом фоне USA Today со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон в закрытом режиме усиливает подготовку на случай возможной военной операции против Кубы, если соответствующий приказ поступит от президента США.
В самом американском военном ведомстве такие сообщения назвали спекуляциями. Как рассказал ТАСС официальный представитель Пентагона, в ведомстве не собираются обсуждать гипотетические сценарии.
«Мы не будем спекулировать по поводу гипотетических сценариев», — заявили в Пентагоне.
При этом там добавили, что министерство обороны прорабатывает разные шаги на случай непредвиденных обстоятельств и готово исполнять распоряжения президента в рамках полученных указаний.
О дополнительной активности США вокруг Кубы также сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton с позывным BLKCAT6 вылетел с базы в Джексонвилле во Флориде и несколько раз прошел вдоль побережья острова. Как утверждает канал, аппарат некоторое время кружил в районе Сантьяго-де-Куба, а затем сместился в сторону Гаваны.
Выпады Трампа и реакция Кубы.
Трамп в конце марта заявил, что Куба может стать «следующей» целью США в ближайшее время. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач и не раз говорил о необходимости ускорить смену власти в стране.
«Они (кубинцы. — “Газета.Ru”) будут следующими уже через короткое время», — сказал он.
В другом выступлении президент допустил еще более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить Кубу. При этом он не уточнил, идет ли речь о военной операции или ином формате давления, отметив лишь, что готов «завоевать государство “в какой-либо форме, освободить его или забрать”.
«Я могу сделать все, что захочу», — заявил президент США.
В Гаване на эти заявления ответили резко. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готова к сопротивлению в случае возможной атаки, и обвинил США в многолетнем давлении.
О подготовке к возможному обострению заявили и в МИД Кубы. Заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио отметил, что страна не может игнорировать происходящее в мире и должна быть готова к различным сценариям.
«Мы по-настоящему надеемся, что этого (агрессии) не произойдет», — заявил он.
Позиция России.
Москва заявила о поддержке Кубы на фоне угроз со стороны Трампа. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией и обеспокоена ее развитием. По его словам, на Кубу усиливается внешнее давление.
«Мы подтверждаем нашу солидарность с кубинскими друзьями в их праве на суверенный путь развития. Будем и далее оказывать помощь, поддержку, включая материальную, гуманитарное содействие», — заявил он.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь подчеркнул, что Москва не собирается сворачивать присутствие в западном полушарии, несмотря на заявления США. Он отметил, что в Вашингтоне стремятся вытеснить Россию и Китай из региона, однако Куба остается одним из ключевых направлений российской внешней политики. По его словам, Россия не откажется от поддержки острова.
На этом фоне на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», доставивший 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи. Поставки энергоресурсов на остров были прерваны с января на фоне давления со стороны США. В Белом доме заявили, что будут рассматривать допуск подобных танкеров в индивидуальном порядке, а в Кремле подчеркнули, что считают своим долгом «оказать помощь кубинским друзьям».