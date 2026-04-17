Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование российских войск в ПМР объявили персонами нон грата

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что руководство Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье объявлено персонами нон грата, передает Moldpress.

Источник: РБК

В список нежелательных лиц вошли от четырех до пяти человек, включая командира ОГРВ Дмитрия Зеленкова, его заместителей Дмитрия Опалева, Сергея Машенко и Сергея Ширшова, начальника штаба ГОТ Марата Ярулина, а также Алексея Богомолова.

Решение принято не Министерством иностранных дел, а Главным инспекторатом по миграции, поскольку военные не имеют дипломатического статуса. Гросу пояснил, что основанием для запрета послужило незаконное, с точки зрения Кишинева, нахождение российских военных на территории Молдавии. Иностранные граждане обязаны урегулировать свой статус в течение 90 дней, однако командиры ОГРВ, по словам главы парламента, пребывают в стране без правовых оснований.

Ранее, в конце марта, аналогичный запрет на въезд получил бывший глава МВД Приднестровья Руслан Мова, а в феврале он и еще восемь функционеров были лишены молдавского гражданства указом президента Майи Санду.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше