Командование российских войск в ПМР объявили персонами нон грата

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что руководство Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье объявлено персонами нон грата, передает Moldpress.
В список нежелательных лиц вошли от четырех до пяти человек, включая командира ОГРВ Дмитрия Зеленкова, его заместителей Дмитрия Опалева, Сергея Машенко и Сергея Ширшова, начальника штаба ГОТ Марата Ярулина, а также Алексея Богомолова.
Решение принято не Министерством иностранных дел, а Главным инспекторатом по миграции, поскольку военные не имеют дипломатического статуса. Гросу пояснил, что основанием для запрета послужило незаконное, с точки зрения Кишинева, нахождение российских военных на территории Молдавии. Иностранные граждане обязаны урегулировать свой статус в течение 90 дней, однако командиры ОГРВ, по словам главы парламента, пребывают в стране без правовых оснований.
Ранее, в конце марта, аналогичный запрет на въезд получил бывший глава МВД Приднестровья Руслан Мова, а в феврале он и еще восемь функционеров были лишены молдавского гражданства указом президента Майи Санду.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.