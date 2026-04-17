Люлин: важно поддерживать проекты инициативного бюджетирования молодых

Молодежные парламенты должны активнее использовать свое право законодательной инициативы. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем MAX-канале.
Напомним, что накануне, 16 апреля, в Йошкар-Оле состоялось XIV заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО, в работе которой принял участие и Евгений Люлин в том числе.
По его словам, молодежь всегда уезжает из тех мест, где неинтересно жить. Пословица «где родился, там и пригодился» работает только при наличии соответствующей инфраструктуры. Именно поэтому проблема досуга на селе так важна сегодня.
«Горячо спорил с теми, кто считает, что досуг молодежи — дело второстепенное. Он на селе и в малых городах — часть социальной политики, включающей в себя и спорт, и культуру, и традиции, и общественную активность», — отметил Люлин.
Председатель Заксобрания напомнил, что в строительство Домов культуры и общественных пространств вкладываются немалые средства, но важно, по его мнению, чтобы и молодежь предлагала свои идеи. Реализовать их можно через проекты инициативного бюджетирования. Они нуждаются в поддержке со стороны государства.
«Союзниками молодых парламентариев должны стать специалисты в сфере молодежной политики. Сейчас в них нуждаются все регионы. Договорились с полпредством Президента РФ в ПФО, что выйдем с инициативой их подготовки на федеральный уровень», — резюмировал Евгений Люлин.
