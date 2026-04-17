FT узнала, кто сделал Трампа «глобальной машиной по заключению сделок»

Предприниматель и спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли сделал главу государства Дональда Трампа «глобальной машиной по заключению сделок». Об этом сообщает Financial Times (FT), побеседовавшая с бизнесменом.
Замполли утверждает, что лично познакомил американского президента с его супругой Меланией Трамп. Предприниматель активно летает между европейскими и ближневосточными столицами, иногда в сопровождении высокопоставленных американских чиновников, пишет издание.
«Мой главный начальник — президент Америки. Я получаю указания из Белого дома, Министерства торговли и Министерства обороны — все, что способствует продвижению программы “Америка прежде всего”, — заявил Замполли Financial Times.
Замполли предоставляет другим лицам доступ к президенту США и чиновникам его администрации, но «за определенную плату», утверждает FT. Подход Замполли газета описала словами «$20 млрд за 20 минут».
Сам бизнесмен рассказал, как недавно ездил в Узбекистан, чтобы заключить сделку по закупкам самолетов американской компании Boeing. Власти страны, по его словам, изначально хотели заказать их на $4 млрд. Однако Замполли, как заявил он сам, отверг это соглашение: «Я сказал: “Вы что, с ума сошли? Я не буду звонить своему начальнику из-за жалких $6 млрд. Мне нужно $50 млрд”, — рассказал FT предприниматель.
По словам Замполли, в течение нескольких часов стороны достигли соглашения на сумму $20 млрд. «$20 млрд за 20 минут», — указал он.
«Когда люди меня видят, они чего-то хотят. Они хотят получить доступ к президенту. Я им говорю: “Купите Boeing”. Если вы хотите порадовать президента, купите Boeing. Это проще простого», — добавил Замполли.
В реальности в сентябре Трамп объявил, что авиакомпания Uzbekistan Airways согласилась купить 22 самолета на сумму более $8 млрд с возможностью покупки дополнительных. Позже он сообщил, что Узбекистан инвестирует «более $100 млрд» в американскую промышленность.
В Госдепе опровергли слова Замполли, подчеркнув, что Трамп лично заключил сделку с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
FT также упоминает причастность Замполли к договоренности о том, чтобы назвать новый парк рядом с парком Тудора Аргези в Бухаресте именем Трампа. О ней ранее сообщали местные власти после того, как Румынию посетил спецпосланник.
Задолго до того, как он начал заключать сделки от имени Вашингтона — с 1990-х годов, Замполли был светской личностью в Нью-Йорке и работал в модельном бизнесе, напоминает FT. Он потомок итальянской семьи, которая вела бизнес в сталелитейной и железнодорожной отраслях.
В администрации Трампа, которая «ценит лояльность и результаты выше соблюдения процедур», Замполли олицетворяет собой своего рода параллельную дипломатию: неформальную, основанную на личных качествах и ориентированную исключительно на заключение сделок, пишет газета.
В результате исчезают различия между государственным управлением и умением убеждать, государственной службой и частными связями, дипломатией и заключением сделок, которые прежде лежали в основе внешней политики США, говорится в статье.