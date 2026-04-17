Глава Минобороны Эстонии заявил, что не верит в крушение НАТО

«Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам», — заявил Певкур. «Я не верю, что НАТО рухнет», — добавил он.
По его словам, США нуждаются в Европе не меньше, чем Европа в США. Нынешние разногласия внутри НАТО он сравнил с долгим браком, где время от времени возникают трудности.
«Не бывает 50 лет абсолютной безоблачности. Возникают разногласия и проблемы, и их нужно преодолевать», — подчеркнул министр.
При этом Певкур признал, что Европа пока не достигла желаемого уровня военной мощи. Большинство стран НАТО не выполняют требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП. Эстония же в этом году планирует потратить 5,1% ВВП — это один из самых высоких показателей в альянсе.
Певкур также отметил, что НАТО следует сосредоточиться на урегулировании конфликта в Иране. Это позволит США перенаправить больше внимания на Украину, которая остается главной проблемой для региона.
В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны.
8 апреля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что на встрече обсуждался выход США из НАТО.
После встречи Рютте заявил, что некоторые европейские страны «провалили тест», отказавшись помочь США в войне против Ирана. Трамп, в свою очередь, раскритиковал альянс и напомнил о Гренландии.
«НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на ситуацию вокруг США и НАТО, заявил, что в Кремле не ожидают краха альянса на фоне недовольства Вашингтона. При этом министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс необязательно будет всегда и не факт, что он будет существовать через десять лет.
