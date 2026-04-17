Глава Минобороны Эстонии заявил, что не верит в крушение НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на ситуацию вокруг США и НАТО, заявил, что в Кремле не ожидают краха альянса на фоне недовольства Вашингтона. При этом министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс необязательно будет всегда и не факт, что он будет существовать через десять лет.