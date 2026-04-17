Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Румынии заявило о нарушении воздушного пространства дроном

В ночь на 17 апреля неизвестный беспилотник зашел в воздушное пространство Румынии с территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Источник: РБК

«Системы противовоздушной обороны контролировали две воздушные цели, которые развивались в приграничной зоне. Одна из целей проникла в воздушное пространство нашей страны, радиолокационный контакт с ней потерялся в 16 км к юго-востоку от Килия Веке над необитаемой территорией», — говорится в сообщении.

Минобороны Румынии отметило, что в скором времени на место, где был замечен беспилотник, отправится исследовательская миссия.

В ноябре прошлого года Румыния подняла в воздух истребители из-за «нарушения своего воздушного пространства беспилотником».

Тогда в Минобороны страны сообщили, что радар впервые засек беспилотник, когда он находился в 8 км от румынской границы и еще не вошел в воздушное пространство страны. Дрон был замечен неподалеку от деревень Периправа и Килия Веке в округе Тулча.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.