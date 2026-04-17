Минобороны Румынии заявило о нарушении воздушного пространства дроном

В ночь на 17 апреля неизвестный беспилотник зашел в воздушное пространство Румынии с территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«Системы противовоздушной обороны контролировали две воздушные цели, которые развивались в приграничной зоне. Одна из целей проникла в воздушное пространство нашей страны, радиолокационный контакт с ней потерялся в 16 км к юго-востоку от Килия Веке над необитаемой территорией», — говорится в сообщении.
Минобороны Румынии отметило, что в скором времени на место, где был замечен беспилотник, отправится исследовательская миссия.
В ноябре прошлого года Румыния подняла в воздух истребители из-за «нарушения своего воздушного пространства беспилотником».
Тогда в Минобороны страны сообщили, что радар впервые засек беспилотник, когда он находился в 8 км от румынской границы и еще не вошел в воздушное пространство страны. Дрон был замечен неподалеку от деревень Периправа и Килия Веке в округе Тулча.
