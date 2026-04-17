Политолог раскрыл, что поможет восстановить авторитет ООН

Чтобы восстановить репутацию ООН как объединения, обладающего реальным политическим влиянием, следует перенести штаб-квартиру организации из США, чтобы Вашингтон перестал оказывать влияние на ее деятельность. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что ООН давно необходимо реформировать. Также Перенджиев напомнил, что штаб-квартира организации располагается в Нью-Йорке.

«Самое главное изменение не в том, чтобы переделывать структуру, а в том, чтобы просто перенести штаб-квартиру из США в одну из незападных стран», — сказал собеседник NEWS.ru.

Перенджиев уточнил, что в настоящее время даже чтобы попасть на заседание ООН, требуется предварительно получить визу США. И в случае, если визит неугоден Белому дому, то личное участие в работе организации невозможно.

Ранее к реформе ООН призвал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Политик заявил, что постоянные члены Совета Безопасности имеют привилегии, которыми они оправдывают свои неправомерные действия. Он призвал изменить устав организации, чтобы она не была «простым наблюдателем».

