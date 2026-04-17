Токаев участвует в дипломатическом форуме в Анталье

АСТАНА, 17 апр — Sputnik. В Турции открывается Анталийский дипломатический форум.
Одним из участников мероприятия является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, о его прибытии в Анталью сообщила Акорда.
Это ежегодная международная конференция высокого уровня, посвященная обсуждению глобальных вызовов, поиску мирных решений региональных конфликтов и развитию диалога между ведущими политиками мира. Организовал его МИД Турции под патронажем президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
17 апреля Токаев участвует в работе панельной сессии «Планирование будущего: управление неопределенностью». Кроме него будут президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
На форум также съедутся 20 глав государств и более 50 дипломатов и представителей международных организаций. Мероприятие проходит с 17 по 19 апреля в городе Белек провинции Анталья.