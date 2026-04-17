Politico назвало «козыри» и компромиссы Трампа в переговорах с Ираном

Несмотря на то что США демонстрируют наличие «козырей» в переговорах с Ираном, американский президент Дональд Трамп готов к уступкам, которые помогут ему сохранить лицо и закончить войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
По словам одного высокопоставленного чиновника страны Персидского залива, Трамп готов пойти на компромиссы с Ираном ради заключения мира, потому что «очень хочет, чтобы это закончилось». Со слов собеседника, «иранцы пока отказываются дать ему то, что необходимо, чтобы сохранить лицо и уйти».
Два других источника, знакомые с ходом переговоров, заявили Politico, что Вашингтон на переговорах в Пакистане сам предложил Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. Тегеран, в свою очередь, предлагал запрет лишь на пять лет. Кроме того, эти источники рассказали, что Белый дом предложил Ирану отказаться от импорта частично обогащенного урана. Иран такое предложение не принял.
25 марта Associated Press сообщало, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов для установления режима прекращения огня. Однако Иран скептично отнесся к плану Соединенных Штатов.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном прошли 11 апреля в Исламабаде. Делегации стран не смогли договориться по ряду вопросов. 13 апреля Axios узнал, что американская делегация как раз в ходе переговоров предложила иранским коллегам ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. В ответ Иран предложил «однозначно» меньший, чем 20 лет моратория.
Дональд Трамп утверждал, что сделка между США и Ираном не состоится, если последний сохранит намерение обладать ядерным оружием. «Во-первых, если они этого не сделают (не откажутся от намерения обладать ядерным оружием. — РБК), то сделки не будет. Хорошо, значит, сделки не будет. Вся эта история, по сути, сводится к тому, что отсутствует ядерное оружие, у них не может быть ядерного оружия», — сказал президент США.
Иран считает, что у него есть право продолжать обогащать уран. Власти страны заявляли, что не стремятся к ядерному оружию, но имеют право на мирную атомную энергию.
