«Повоевать кубинцы могут»: раскрыт сценарий агрессии США против Кубы

«Народная милиция существовала [на Кубе], она и сейчас существует. Это значит, что у значительной части кубинцев автомат лежит дома в шкафу для белья. Они проходили тренировки, маневры регулярно проходят. Маневры по отражению возможной агрессии. То есть кубинцы для наземных операций, в принципе, готовы. Конечно, кубинская военная техника на сегодняшний день не такая современная, как американская, но повоевать, во всяком случае некоторое время, кубинцы, конечно, могут», — отметил историк.
В случае наземной операции США против Кубы, указал Хейфец, американцы понесут большие потери. Однако если США прибегнут к «какому-то массированному применению высокотехнологичных средств ведения войны», тогда будут огромные жертвы среди кубинского населения, заявил профессор.
«Пойдет ли на это [президент США Дональд] Трамп? Не уверен. Он, конечно, непредсказуем, но не уверен я, что он на это может пойти», — подытожил он.
Куба попыталась передать Трампу секретное письмо через неофициальные каналы, предупредив о готовности к вторжению США. Остров хочет примирения с Вашингтоном и развития экономических отношений, однако Пентагон, по данным СМИ, уже активизировал планирование военной операции. Кроме того, разведывательные беспилотники США уже следят за кубинским побережьем.