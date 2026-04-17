Оперштаб рассказал о тушении загоревшегося из-за БПЛА морского терминала

На морском терминале в Туапсе продолжается тушение пожара, вспыхнувшего в результате атаки дронов, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
К ликвидации огня привлекли 177 человек и 56 единиц техники, в том числе от главного управления краевого МЧС. Специалисты Роспотребнадзора после лабораторных исследований установили, что разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормы.
В ночь на 16 апреля средства ПВО перехватили над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и Черным морем, 207 беспилотников. В результате этого налета на морском терминале в Тупсе загорелось технологическое оборудование.
Всего при атаке на Туапсинский округ пострадали семь человек. Два ребенка в возрасте пяти и 14 лет погибли.
