СМИ назвали неожиданную причину поражения Орбана

«Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям», — приводят в публикации слова представителя французской правой партии «Национальное объединение».
Накануне Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.
Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная «Тиса» во главе с Петером Мадьяром значительно опережает правящую партию Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.