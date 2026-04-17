Эксперт объяснил, почему потери в Иране пугают США

В неполном перечне потерь:
Повреждения в ходе военной кампании получили авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Р. Форд».
США, как крупная держава, в состоянии позволить себе миллиардные траты на военную кампанию. Поэтому ужасают политиков и финансистов страны не траты, отмечает обозреватель.
«В американском сознании эта картина потерь совсем не укладывается. С одной стороны — сверхсовременные и по умолчанию лучшие в мире американские образцы военных технологий. С другой — какие-то “бородатые варвары” из-за бархана. Кто тут должен одержать чистую победу без единой капли крови? Конечно, США. Но реальность показывает обратное: “варвары” регулярно и систематически отправляют сверхдорогую американскую технику в утиль», — объяснил Чаусов.
Эксперт добавил, что официально Вашингтон заявил о 13 погибших в Иране американских военнослужащих, но реально потери могут быть в десятки раз больше, что соизмеримо с потерями личного состава за несколько лет в Ираке или в Афганистане.
По мнению Чаусова, ущерб от войны с Ираном стоит измерять не в деньгах, а «в степени шока», который испытывают избиратели в США, так как это может повлиять на результаты предстоящих выборов.
Ранее USA Today сообщило о проблемах с продовольствием на авианосцах США на Ближнем Востоке. По данным СМИ, экипажам приходится нормировать питание, так как заходы в порт для пополнения запасов не планируются до окончания миссии.