Эксперт объяснил, почему потери в Иране пугают США

Во время военной операции в Иране США столкнулись с противником, который успешно ликвидировал дорогостоящую современную технику Пентагона. Потери самолетов, средств ПВО оцениваются в десятки миллиардов долларов, а данные по потерям среди личного состава разнятся. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, что еще пугает американскую общественность в конфликте с Ираном, помимо материального ущерба и гибели военнослужащих.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как подчеркивает обозреватель NEWS.ru Чаусов, потери США при проведении операции в Иране значительны. Пентагон лишился 39 единиц авиатехники, еще минимум 10 получили повреждения.

В неполном перечне потерь:

  • десятки элитных БПЛА MQ-9 Reaper, каждый из которых стоит 56 млн долларов;
  • самолет-радар E-3 Sentry стоимостью 700 млн долларов;
  • стационарный радар AN/FPS-132 в Катаре, восстановление которого обойдется в 1,1 млрд долларов;
  • радары THAAD в Иордании и ОАЭ.

Повреждения в ходе военной кампании получили авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Р. Форд».

США, как крупная держава, в состоянии позволить себе миллиардные траты на военную кампанию. Поэтому ужасают политиков и финансистов страны не траты, отмечает обозреватель.

«В американском сознании эта картина потерь совсем не укладывается. С одной стороны — сверхсовременные и по умолчанию лучшие в мире американские образцы военных технологий. С другой — какие-то “бородатые варвары” из-за бархана. Кто тут должен одержать чистую победу без единой капли крови? Конечно, США. Но реальность показывает обратное: “варвары” регулярно и систематически отправляют сверхдорогую американскую технику в утиль», — объяснил Чаусов.

Эксперт добавил, что официально Вашингтон заявил о 13 погибших в Иране американских военнослужащих, но реально потери могут быть в десятки раз больше, что соизмеримо с потерями личного состава за несколько лет в Ираке или в Афганистане.

По мнению Чаусова, ущерб от войны с Ираном стоит измерять не в деньгах, а «в степени шока», который испытывают избиратели в США, так как это может повлиять на результаты предстоящих выборов.

Ранее USA Today сообщило о проблемах с продовольствием на авианосцах США на Ближнем Востоке. По данным СМИ, экипажам приходится нормировать питание, так как заходы в порт для пополнения запасов не планируются до окончания миссии.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике.
