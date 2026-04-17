МИНСК, 17 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью телеканалу RT, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«В эти минуты Первый дает интервью Russia Today», — говорится в сообщении.
Интервьюером у главы государства стал кубинско-американский журналист Рик Санчес, который ранее работал на MSNBC, CNN и Fox News. Сейчас журналист ведет на телеканале RT популярную программу «Эффект Санчеса».
Это не первое интервью Лукашенко телеканалу RT — в 2020 году глава государства дал большое интервью ведущим российским СМИ. Тогда на интервью к президенту приезжали главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Белорусский лидер тогда общался с журналистами более двух часов и ответил на 20 вопросов.