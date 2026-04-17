Беларусь будет привлекать рабочую силу из Кыргызстана

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Дорожная карта по развитию отношений Беларуси и Кыргызстана на 2025−2027 годы направлена в том числе на привлечение трудовых мигрантов в белорусскую экономику, сообщил замминистра внутренних дел республик Геннадий Казакевич на заседании в Палате представителей, передает корреспондент Sputnik.
«На сегодняшний день общая потребность республики (Беларуси — Sputnik) в рабочей силе, согласно общереспубликанскому банку вакансий, оценивается более чем в 147 тысяч человек. Приток трудовых мигрантов из Кыргызстана в республику пока невелик — всего 180 трудовых мигрантов по нашим учетам», — пояснил Казакевич.
По этой причине, а также для развития деловых и гуманитарных связей, межрегионального сотрудничества Бишкека и Минска, стороны разработали соглашение о порядке пребывания граждан Беларуси в Кыргызстане и наоборот.
Депутаты Палаты представителей приняли сегодня документ о ратификации этого соглашения. Как считает Казакевич, оно создаст максимально комфортную среду для взаимных поездок граждан двух стран.
Ключевая норма — освобождение от обязанности регистрации в компетентных органах по месту временного пребывания в течение 30 календарных дней.
«Реализация данного соглашения не повлечет негативных последствий финансово-экономического и политического характера», — отметил представитель МВД.
Казакевич также отметил, что отношения с Кыргызстаном сейчас выходят на качественно новый уровень. В том числе Минск и Бишкек поддерживают друг друга на международной арене по ключевым для обеих сторон вопросам.
Кроме упомянутого соглашения, стороны подписали и документ о реадмиссии. Парламентарии также проголосовали в пятницу за его ратификацию.
С докладом по этому документу от Палаты представителей выступил зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич.
«Белорусские граждане не составляют основу нелегальной миграции в какой-либо стране, особенно в Кыргызстане. А вот вопрос незаконных мигрантов из этих стран (Центральной Азии — Sputnik) нас беспокоит», — отметил парламентарий.
Он добавил, что заключение подобных соглашений о реадмиссии (то есть о согласии принимать обратно своих граждан, нарушивших закон в стране пребывания) требует большой работы по согласованию с другой стороной.
«Это большая работа МИД, большая работа МВД, и она в конечном итоге приводит к тому, что мы эти договора подписываем. Хотя мы были готовы подписывать сразу же и много лет назад», — обратил внимание Гайдукевич.
Ратификация соглашения, по его мнению, отвечает интересам Беларуси, а его положения — эффективное средством борьбы с незаконной миграцией.