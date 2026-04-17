Закон об отмене виз между Беларусью и Мьянмой приняли депутаты

Соглашение дает гражданам одного государства возможность пребывать без визы на территории другого 90 дней в календарном году. Одна поездка при этом не может длиться более 30 дней.
Как сообщил журналистам депутат Александр Шпаковский, в прошлом году Мьянму посетили 300 граждан Беларуси, из Мьянмы в республику приезжали 147 граждан.
Помимо того, несколько десятков мьянманских студентов, слушателей, магистрантов и аспирантов уже обучаются в белорусских вузах.
Мы полагаем, что соглашение о взаимной отмене виз будет способствовать культурным, гуманитарным, политическим, деловым связям.
Шпаковский напомнил, что не так давно состоялся визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Мьянму. Лидер страны Мин Аун Хлайн тоже посетил Беларусь.