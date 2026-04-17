Закон об отмене виз между Беларусью и Мьянмой приняли депутаты

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Палата представителей Беларуси приняла в одном чтении закон о ратификации соглашения с Мьянмой о взаимной отмене виз, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Соглашение дает гражданам одного государства возможность пребывать без визы на территории другого 90 дней в календарном году. Одна поездка при этом не может длиться более 30 дней.

Как сообщил журналистам депутат Александр Шпаковский, в прошлом году Мьянму посетили 300 граждан Беларуси, из Мьянмы в республику приезжали 147 граждан.

Помимо того, несколько десятков мьянманских студентов, слушателей, магистрантов и аспирантов уже обучаются в белорусских вузах.

Мы полагаем, что соглашение о взаимной отмене виз будет способствовать культурным, гуманитарным, политическим, деловым связям.

сказал депутат

Шпаковский напомнил, что не так давно состоялся визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Мьянму. Лидер страны Мин Аун Хлайн тоже посетил Беларусь.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше