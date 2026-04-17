«Единая Россия» открыла фотовыставку в преддверии акции «Диктант Победы» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошло торжественное открытие фотовыставки накануне проведения Международной патриотической акции «Диктант Победы». Экспозиция состоит из 24 стендов, располагается на центральной набережной левого берега Енисея, рассказывает об истории и особенностях акции.
«Диктант Победы» состоится 24 апреля уже в восьмой раз. Он начнется в 16:00 одновременно во всех регионах страны. Участники получат 25 вопросов и 45 минут на ответы. Победители смогут выиграть поездку на Парад Победы на Красной площади в Москве. Также будет возможность пройти диктант онлайн на сайте проекта. В Красноярском крае откроется более 700 площадок — в школах, вузах, музеях, библиотеках, на предприятиях. Среди уникальных мест — обновленный Мемориал Победы, национальный парк «Красноярские Столбы» и историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», борт самолёта авиакомпании «КрасАвиа» по маршруту Красноярск-Тура, железнодорожный вокзал «Красноярск» и электропоезд, следующий до Дивногорска. В год единства народов России площадкой акции станет Дом дружбы народов Красноярского края. Написать «Диктант Победы» смогут бойцы и ветераны СВО, а также члены их семей, на базе фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Пройти тест можно онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Он будет доступен с 9:00 по московскому времени.
«Международная акция “Диктант Победы” — это не просто проверка знаний, а повод вновь обратиться к героическим страницам истории нашей Родины. Важно сохранить и передать потомкам правду о цене Великой Победы, оплаченной миллионами жизней. Подвиг поколения победителей навсегда останется для нас ориентиром мужества и патриотизма. Приглашаю жителей Красноярского края присоединиться к акции в знак уважения к памяти дедов и прадедов, отстоявших мир», — отметил Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков.
Акция «Диктант Победы» — это одна из самых масштабных международных просветительских акций, приуроченная к празднованию Дня Победы в рамках партпроекта «Историческая память» и народной программы. Каждый желающий может бесплатно проверить и освежить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, её героях, ключевых битвах и уроках той страшной войны.