FT: на Западе не питают надежд на парижскую конференцию по Ормузу

«Европейский правительственный чиновник заявил, что ожидания от получения на конференции конкретных решений очень низки, несмотря на “очень французскую” попытку провести грандиозное событие. Источник описал его как “ответ на давление президента США Дональда Трампа”», — приводит «Интерфакс» слова источника FT.
Издание отмечает, что в конференции не будут принимать участия представители Белого дома. После мероприятия Кир Стармер и Эмманюэль Макрон свяжутся с президентом США Дональдом Трампом, чтобы поставить его в известность о выработанном плане.
Западные источники FT из числа высокопоставленных европейских чиновников считают, что организаторы и участники конференции на самом деле притворяются, что «план есть, хоть его и нет».
Пока представители «коалиции желающих» установили, что эскорт танкеров и контейнеровозов через Ормузский пролив сопряжен со множеством проблем, решить которые крайне затруднительно. Кроме того, к сопровождению судов американские корабли подключаться не намерены.
Источники FT раскрыли, что план, который предлагают к обсуждению европейские лидеры, является трехэтапным. Первоначально стороны договорятся о политическом и дипломатическом взаимодействии для выработки инструментов, которые откроют судоходство в Ормузском проливе. Затем будут приниматься решения о способах поддержки судов, застрявших в регионе, включая помощь в навигации, страховании, получении информации о возможных атаках. Третий этап — предоставление военных гарантий прохода, включая развертывание ВМС.
Сопровождение военными кораблями торговых судов «коалиция» намерена внедрять только после того, как на Ближнем Востоке восстановится мир. Макрон и другие европейские лидеры считают, что меры по обеспечению судоходства через Ормуз нельзя реализовывать до тех пор, пока есть риск боевых действий в регионе.
К конференции в Париже в онлайн-режиме присоединятся представители 40 стран. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что Берлин будет участвовать в инициативе только на определенных условиях.
Во Франции настаивают на том, что для реализации плана Ормузский пролив следует очистить от мин, а Тегеран должен отказаться от взимания платы за проход по морскому коридору. Париж хочет добиться и от Ирана, и от США гарантий того, что иранские войска не будут атаковать проходящие суда, а американцы не будут их блокировать.
Ранее стало известно, что Париж отказался пригласить на конференцию по Ормузскому проливу генсека НАТО Марка Рютте и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Париж ожидает, что в мероприятии примут участие лидеры государств.