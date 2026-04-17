Китай обвинил Японию в усугублении «ошибок» по Тайваню

Китай считает, что Япония усугубила двусторонние отношения стран, направив свой корабль в Тайваньский пролив. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Global Times.
По словам представителя министерства, премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила ошибочные замечания в отношении «тайваньского вопроса», а отправка Японией корабля в Тайваньский пролив усугубила ее «ошибку».
Китай обвинил Японию в попытке подорвать мир и стабильность в регионе и выразил Токио протест, призвав обдумать свои действия и «отступить от края пропасти и действовать осмотрительно, чтобы не свернуть на неверный путь», передает слова Го Цзякуня издание.
Между Пекином и Токио в конце прошлого года произошел дипломатический конфликт из-за того, что китайские истребители, по словам японских властей, навели свои радары на их военные самолеты. Китай опроверг японские обвинения и заявил, что самолеты островного государства несколько раз приближались к китайским кораблям и мешали проводить тренировочные полеты с авианосцев.
Позже КНР обвинила Японию в срыве учений, а глава МИД страны Ван И заявил, что Токио угрожает Китаю военными действиями.
Отношения двух стран обострились в том числе из-за заявлений японского премьера Санаэ Такаити, что Токио ответит на любые военные действия Китая в отношении Тайваня, если те будут угрожать безопасности Японии.
Тайвань объявил о независимости в 1949 году. Китай считает его своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку островных властей, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение суверенитета. Тайвань отвергает модель «одна страна, две системы», которую КНР продвигает еще с 1980-х.
У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому они могут поставлять оружие для защиты региона. Это вызывает напряженность в отношениях с Пекином.
Японский корабль впервые прошел через Тайваньский пролив в прошлом году в сентябре. Би-би-си сообщала, что это был эсминец JS Sazanami, шедший в составе группы кораблей из Австралии и Новой Зеландии.
