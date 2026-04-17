Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска заняли село в Харьковской области

Подразделения группировки «Север» продолжили расширять зону безопасности.

Источник: РБК

Подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Зыбино в Харьковской области.

Село находится к востоку от Волчанских Хуторов рядом с дорогой, идущей вдоль границы с Россией.

О взятии Волчанских Хуторов ведомство сообщало двумя днями ранее, 15 апреля. Как отметили в Минобороны, российские подразделения таким образом продолжили расширять зону безопасности у границы с Белгородской областью.

На прошлой неделе российские войска также продвинулись в Сумской области, заняв приграничный поселок Миропольское.

Также в недельной сводке Минобороны указывается, что с 11 по 17 апреля были нанесены шесть ударов по объектам ВПК Украины, которые занимаются производством ракет, а также объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.