Российские войска заняли село в Харьковской области

Подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Зыбино в Харьковской области.
Село находится к востоку от Волчанских Хуторов рядом с дорогой, идущей вдоль границы с Россией.
О взятии Волчанских Хуторов ведомство сообщало двумя днями ранее, 15 апреля. Как отметили в Минобороны, российские подразделения таким образом продолжили расширять зону безопасности у границы с Белгородской областью.
На прошлой неделе российские войска также продвинулись в Сумской области, заняв приграничный поселок Миропольское.
Также в недельной сводке Минобороны указывается, что с 11 по 17 апреля были нанесены шесть ударов по объектам ВПК Украины, которые занимаются производством ракет, а также объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.