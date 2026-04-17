СК сообщил, сколько ракет Storm Shadow ударили по Брянску в начале марта

ВСУ выпустили по Брянску не менее 16 ракет Storm Shadow британско-французского производства в ходе атаки 10 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина в Луганске.
Следователи установили, что в результате атаки повреждения получили свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, погибли восемь мирных жителей, ранения получили еще 55 человек, в том числе один ребенок.
По версии следствия, к нанесению удара причастен командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В пресс-службе напомнили, что ранее Булацика заочно приговорили к 18 годам заключения за приказ сбросить авиабомбу на нефтебазу в Брянской области.
Ракетная атака на Брянск произошла вечером 10 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). 11 марта в регионе объявили днем траура.
Изначально губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по городу ударили семью ракетами Storm Shadow. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их запуск невозможен без участия британских специалистов и Россия учтет этот фактор.
Позднее МИД России вызвал послов Великобритании и Франции Найджела Кейси и Николя де Ривьера в связи с ракетным ударом. Им заявили протест.
Storm Shadow — дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования, разработанные совместно Великобританией и Францией. Они запускаются с самолетов и способны поражать цели на расстоянии более 250 км. На Украине эти ракеты адаптированы для применения с модернизированных бомбардировщиков Су-24М.
