СК сообщил, сколько ракет Storm Shadow ударили по Брянску в начале марта

ВСУ выпустили по Брянску не менее 16 ракет Storm Shadow британско-французского производства в ходе атаки 10 марта.

Источник: РБК

ВСУ выпустили по Брянску не менее 16 ракет Storm Shadow британско-французского производства в ходе атаки 10 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина в Луганске.

Следователи установили, что в результате атаки повреждения получили свыше 420 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, погибли восемь мирных жителей, ранения получили еще 55 человек, в том числе один ребенок.

По версии следствия, к нанесению удара причастен командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. В пресс-службе напомнили, что ранее Булацика заочно приговорили к 18 годам заключения за приказ сбросить авиабомбу на нефтебазу в Брянской области.

Ракетная атака на Брянск произошла вечером 10 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). 11 марта в регионе объявили днем траура.

Изначально губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по городу ударили семью ракетами Storm Shadow. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их запуск невозможен без участия британских специалистов и Россия учтет этот фактор.

Позднее МИД России вызвал послов Великобритании и Франции Найджела Кейси и Николя де Ривьера в связи с ракетным ударом. Им заявили протест.

Storm Shadow — дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования, разработанные совместно Великобританией и Францией. Они запускаются с самолетов и способны поражать цели на расстоянии более 250 км. На Украине эти ракеты адаптированы для применения с модернизированных бомбардировщиков Су-24М.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше