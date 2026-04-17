Палата представителей приняла поправки о Совмине Беларуси

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Любое решение правительства — результат коллективной ответственности, но при этом сохраняется персональная ответственность, заявил министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко на заседании Палаты представителей, передает корреспондент Sputnik.
Министр напомнил, что именно на это ранее нацеливал правительство президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Глава государства отметил, что отличительной особенностью работы правительства в новом составе должно стать существенное усиление роли заместителей премьер-министра и Совета Министров Республики Беларусь в целом», — сказал министр.
Речь идет о поручениях Лукашенко после президентских выборов 2025 года, когда, согласно законодательству, был сформирован новый состав правительства. В соответствии с этими поручениями был разработан проект поправок о Совете министров. Документ приняли в первом чтении в пятницу в Палате представителей.
В частности, проект предусматривает расширение полномочий вице-премьеров. Также Совмин может назначать своих представителей в различные госорганы. Сейчас у правительства есть право направлять таких полномочных представителей в Конституционный суд и Нацбанк.
Еще одно новшество заключается в том, что Совмин получит право определять руководителя подчиненного республиканского органа или другой организации, который будет отвечать за тот или иной законопроект, который внесен правительством в парламент.