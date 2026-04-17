Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грэм рассказал, как Трамп накричал на переговорщиков Ирана и сорвал голос

Трамп созвонился с властями Ирана и повысил на них голос, после чего охрип, рассказал близкий к нему сенатор-республиканец. Вашингтон и Тегеран не могут договориться по вопросу обогащения урана.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос и затем охрип, заявил в эфире телеканала Fox News американский сенатор Линдси Грэм.

«Пару дней назад он разговаривал по телефону с иранцами, и разговор принял довольно спортивный характер, вплоть до того, что президент Трамп громко предупредил Иран, что произойдет, если они продолжаться играться в игры. Он сорвал голос. Я бы не хотел оказаться на месте этого иранца», — сказал Грэм.

Сенатор признался, что для него факт личного участия президента в переговорах стал неожиданностью.

Переговоры между делегациями США и Ирана состоялись 11 апреля в Исламабаде и продлились почти сутки — 21 час. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, а Иран в переговорах представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Арагчи.

Хотя встреча не привела к конкретным договоренностям ни Вашингтон, ни Тегеран не вышли из переговорного процесса. Вэнс заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с Ираном. Reuters сообщал 14 апреля, что делегации из Ирана и США могут собраться в Пакистане для нового раунда переговоров уже на этой неделе.

Сторонам конфликта, согласно заявлениям источников Axios от 15 апреля, удалось приблизиться к заключению рамочного соглашения.

Ключевым препятствием для заключения сделки между Исламской Республикой и Соединенными Штатами является вопрос обогащения урана. Если раньше Вашингтон настаивал на полном запрете на его обогащение Ираном, то уже во время переговоров Вашингтон предложил ввести 20-летний мораторий. Иран не согласился на такой срок и выступил за сокращение срока до пяти лет, что не удовлетворяет Белый дом.

Трамп, по словам источников Politico, готов пойти на компромиссы с Ираном ради заключения мира, потому что «очень хочет, чтобы это закончилось». Тем не менее США собираются продолжать организованную блокаду иранских портов для давления на Тегеран.

