Грэм рассказал, как Трамп накричал на переговорщиков Ирана и сорвал голос

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос и затем охрип, заявил в эфире телеканала Fox News американский сенатор Линдси Грэм.
«Пару дней назад он разговаривал по телефону с иранцами, и разговор принял довольно спортивный характер, вплоть до того, что президент Трамп громко предупредил Иран, что произойдет, если они продолжаться играться в игры. Он сорвал голос. Я бы не хотел оказаться на месте этого иранца», — сказал Грэм.
Сенатор признался, что для него факт личного участия президента в переговорах стал неожиданностью.
Переговоры между делегациями США и Ирана состоялись 11 апреля в Исламабаде и продлились почти сутки — 21 час. Американскую делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, а Иран в переговорах представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Арагчи.
Хотя встреча не привела к конкретным договоренностям ни Вашингтон, ни Тегеран не вышли из переговорного процесса. Вэнс заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с Ираном. Reuters сообщал 14 апреля, что делегации из Ирана и США могут собраться в Пакистане для нового раунда переговоров уже на этой неделе.
Сторонам конфликта, согласно заявлениям источников Axios от 15 апреля, удалось приблизиться к заключению рамочного соглашения.
Ключевым препятствием для заключения сделки между Исламской Республикой и Соединенными Штатами является вопрос обогащения урана. Если раньше Вашингтон настаивал на полном запрете на его обогащение Ираном, то уже во время переговоров Вашингтон предложил ввести 20-летний мораторий. Иран не согласился на такой срок и выступил за сокращение срока до пяти лет, что не удовлетворяет Белый дом.
Трамп, по словам источников Politico, готов пойти на компромиссы с Ираном ради заключения мира, потому что «очень хочет, чтобы это закончилось». Тем не менее США собираются продолжать организованную блокаду иранских портов для давления на Тегеран.
