Грэм рассказал, как Трамп накричал на переговорщиков Ирана и сорвал голос

Ключевым препятствием для заключения сделки между Исламской Республикой и Соединенными Штатами является вопрос обогащения урана. Если раньше Вашингтон настаивал на полном запрете на его обогащение Ираном, то уже во время переговоров Вашингтон предложил ввести 20-летний мораторий. Иран не согласился на такой срок и выступил за сокращение срока до пяти лет, что не удовлетворяет Белый дом.