FT узнала, что Франция не пригласила на встречу Рютте и фон дер Ляйен

Франция не пригласила на запланированный в Париже саммит по Ормузскому проливу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

Источник: РБК

Франция не пригласила на запланированный в Париже саммит по Ормузскому проливу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на трёх официальных лиц.

Как сообщает FT, французская сторона дважды вычёркивала фамилии Рютте и фон дер Ляйен из предложенного Великобританией списка приглашённых.

«Франция отклонила британское предложение о том, чтобы на встрече в Париже присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предпочитая ограничить участие только главами правительств», — говорится в публикации.

Помимо этого, в саммите не будет участвовать президент США Дональд Трамп, равно как и какие-либо другие американские официальные лица. Тем не менее, как ожидается, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер проинформируют Трампа об итогах саммита.

Кир Стармер заявлял, что Европа не поддерживает американскую блокаду иранских портов. Ранее лидеры европейских стран отказались от участия в миссии по разблокировке Ормуза до завершения активной фазы боевых действий. США, в свою очередь, неоднократно упрекали своих европейских союзников в бездействии и нежелании оказывать Вашингтону реальную помощь в его ближневосточной кампании. Трамп также сообщал о возможности выхода США из НАТО.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше