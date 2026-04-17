Стармер не уйдет в отставку из-за скандала с Мандельсоном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не уйдет в отставку в связи со скандалом с обходом британским МИД результатов проверки безопасности бывшего посла в США Питера Мандельсона, заявил главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс, передает Би-би-си.

Источник: РБК

Джонс уточнил, что Стармер не вводил в заблуждение парламент. По его словам, «удивительно», что МИД получил разрешение отменить рекомендацию не выдавать Мандельсону допуск к секретной информации.

В феврале Мандельсон был задержан в Лондоне по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Полиция провела обыски по двум адресам и доставила 72-летнего экс-дипломата в участок для допроса.

Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Эпштейна, в которых он фигурировал. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении экс-посла, после того как правительство передало ведомству переписку между ним и Эпштейном.

Публикация файлов Эпштейна Минюстом США в январе показала, что в 2009—2010 годах Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса Великобритании и де-факто заместителем премьер-министра, передавал Эпштейну данные о финансовой помощи ЕС еврозоне и о планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой системы. Кабинет министров передал полиции внутреннюю оценку его переписки.

В 2010 году Мандельсон лоббировал в США интересы Эпштейна и Джеса Стейли из JPMorgan. Документы Минюста также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.

