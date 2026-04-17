В Пулковской обсерватории сообщили о повреждениях после атаки дронов

Пулковская обсерватория получила повреждения, сейчас она работает в штатном режиме, сообщил директор учреждения Назар Ихсанов изданию «Фонтанка». Ночью Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.
«Ущерб не катастрофический, но есть. Для нашего бюджета — существенный», — рассказал Ихсанов.
По предварительным данным, повреждено остекление.
РБК направил запрос в пресс-службу Пулковской обсерватории.
Пулковская обсерватория (ГАО РАН) располагается на Пулковской горе в Санкт-Петербурге. Цепь холмов Пулковские высоты находится на юге города, на границе с Ленинградской область.
По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в ночь на 17 апреля над регионом сбили 12 беспилотников. Он уточнил, что в Ломоносовском районе обломки дронов при падении повредили одно транспортное средство и окна соседнего здания.
Кроме того, фрагменты дронов упали в Выборгском районе области, там начался пожар в складском помещении.
Об угрозе атаки беспилотников Дрозденко сообщил в 03:28 мск. Отбой опасности губернатор объявил в 08:12 мск.
