В Пулковской обсерватории сообщили о повреждениях после атаки дронов

Источник: РБК

Пулковская обсерватория получила повреждения, сейчас она работает в штатном режиме, сообщил директор учреждения Назар Ихсанов изданию «Фонтанка». Ночью Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.

«Ущерб не катастрофический, но есть. Для нашего бюджета — существенный», — рассказал Ихсанов.

По предварительным данным, повреждено остекление.

РБК направил запрос в пресс-службу Пулковской обсерватории.

Пулковская обсерватория (ГАО РАН) располагается на Пулковской горе в Санкт-Петербурге. Цепь холмов Пулковские высоты находится на юге города, на границе с Ленинградской область.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в ночь на 17 апреля над регионом сбили 12 беспилотников. Он уточнил, что в Ломоносовском районе обломки дронов при падении повредили одно транспортное средство и окна соседнего здания.

Кроме того, фрагменты дронов упали в Выборгском районе области, там начался пожар в складском помещении.

Об угрозе атаки беспилотников Дрозденко сообщил в 03:28 мск. Отбой опасности губернатор объявил в 08:12 мск.

