Reuters узнал о скорой сделке между США и Ираном

По его словам, через закулисную дипломатию удалось добиться прогресса. Новый раунд переговоров сторон может привести к заключению меморандума о взаимопонимании, за которым в течение 60 дней последует подписание всеобъемлющего соглашения.
«Обе стороны, в принципе, согласны. Технические детали будут уточнены позже», — сообщил этот источник.
Дипломатический источник сообщил изданию, что ключевой пакистанский посредник — командующий армией фельдмаршал Асим Мунир ведет переговоры в Тегеране с 15 апреля и добился прорыва в решении «сложных вопросов». Речь идет в том числе о ядерных амбициях Тегерана. Иран отстаивает право обогащать уран и использовать атомную энергию в мирных целях. Власти страны отрицают намерение обладать ядерным оружием.
По словам источников Reuters, Тегеран предложил приостановить всю ядерную деятельность на три-пять лет и потребовал отмены международных санкций. Два иранских источника сообщили о признаках компромисса по запасам высокообогащенного урана: Иран рассматривает возможность вывоза части этих запасов из страны, говорят они.
Тема обогащения урана служит главным препятствием для заключения сделки между Ираном и США, но Вашингтон предложил Тегерану не полный отказ от обогащения, а лишь временный мораторий, также писало Politico.
25 марта Associated Press сообщило, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов для установления режима прекращения огня. Однако тот скептично отнесся к их плану.
Переговоры делегаций от Вашингтона и Тегерана прошли 11 апреля в Исламабаде. Обе не смогли договориться по ряду вопросов. 13 апреля Axios написал, что американская делегация в ходе переговоров предложила иранским коллегам ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. В ответ те предложили «однозначно» меньший срок.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка с Ираном не будет заключена, если последний сохранит намерение обладать ядерным оружием. Сейчас обсуждается возможность проведения новой встречи сторон.