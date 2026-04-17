Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о скорой сделке между США и Ираном

Переговоры уже находятся на завершающем этапе, новый раунд может привести к заключению меморандума о взаимопонимании, за которым в течение 60 дней последует всеобъемлющее соглашение, выяснил Reuters.

Источник: РБК

Иран и США могут достичь соглашения в ближайшее время, переговоры находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил Reuters пакистанский источник, участвующий в дискуссиях как посредник.

По его словам, через закулисную дипломатию удалось добиться прогресса. Новый раунд переговоров сторон может привести к заключению меморандума о взаимопонимании, за которым в течение 60 дней последует подписание всеобъемлющего соглашения.

«Обе стороны, в принципе, согласны. Технические детали будут уточнены позже», — сообщил этот источник.

Дипломатический источник сообщил изданию, что ключевой пакистанский посредник — командующий армией фельдмаршал Асим Мунир ведет переговоры в Тегеране с 15 апреля и добился прорыва в решении «сложных вопросов». Речь идет в том числе о ядерных амбициях Тегерана. Иран отстаивает право обогащать уран и использовать атомную энергию в мирных целях. Власти страны отрицают намерение обладать ядерным оружием.

По словам источников Reuters, Тегеран предложил приостановить всю ядерную деятельность на три-пять лет и потребовал отмены международных санкций. Два иранских источника сообщили о признаках компромисса по запасам высокообогащенного урана: Иран рассматривает возможность вывоза части этих запасов из страны, говорят они.

Тема обогащения урана служит главным препятствием для заключения сделки между Ираном и США, но Вашингтон предложил Тегерану не полный отказ от обогащения, а лишь временный мораторий, также писало Politico.

25 марта Associated Press сообщило, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов для установления режима прекращения огня. Однако тот скептично отнесся к их плану.

Переговоры делегаций от Вашингтона и Тегерана прошли 11 апреля в Исламабаде. Обе не смогли договориться по ряду вопросов. 13 апреля Axios написал, что американская делегация в ходе переговоров предложила иранским коллегам ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. В ответ те предложили «однозначно» меньший срок.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка с Ираном не будет заключена, если последний сохранит намерение обладать ядерным оружием. Сейчас обсуждается возможность проведения новой встречи сторон.

