Reuters узнал о скорой сделке между США и Ираном

По словам источников Reuters, Тегеран предложил приостановить всю ядерную деятельность на три-пять лет и потребовал отмены международных санкций. Два иранских источника сообщили о признаках компромисса по запасам высокообогащенного урана: Иран рассматривает возможность вывоза части этих запасов из страны, говорят они.