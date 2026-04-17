В России рассказали, почему приближенные Трампа потеряли его доверие

«Очевидно, что Трамп недоволен работой своих эмиссаров, даже если они члены его семьи. Никакие договоренности касательно Ирана или Украины просто не работают. Уиткофф и Кушнер, которые стабильно участвовали в переговорах, не выполняли свои функции, все их попытки не принесли успеха, а потому американский президент лично взялся за дело. То, как он это делает, вполне в его духе», — сказал политолог.
По его мнению, неудовлетворенность Дональда Трампа успехами США на внешнеполитическом треке растет, а вместе с этим растет и его недоверие к своим же приближенным.
«В принципе, уже сейчас пошел процесс чистки, когда сносятся головы людей из команды Трампа. Дальше это будет только продолжаться. Думаю, что скоро полетит голова и главы Пентагона Хегсета, потом будет очередь за госсекретарем Марко Рубио. Единственное, что пока Трамп отказывается признавать, — это то, что он сам является причиной всех неудач США», — заключил Ордуханян.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* рассказал, что Трамп лично ведет переговоры с иранцами, и в ходе одного из разговоров американский президент сорвал голос, когда кричал на иранцев.
«Трамп напрямую разговаривает с иранцами. Он разговаривал по телефону с иранцами пару дней назад, и разговор стал довольно напряженным — до такой степени, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. Я бы не хотел быть иранцем, находящимся на другом конце этой беседы», — сказал Грэм*.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов