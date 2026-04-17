В России рассказали, почему приближенные Трампа потеряли его доверие

Американский президент Дональд Трамп перестал доверять переговоры своей команде, а потому напрямую начал общаться с иранцами, пусть и в довольно грубой форме. Так политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал «Газете.Ru» слова сенатора Линдси Грэма* о том, что Трамп в ходе одного из разговоров с иранской стороной сорвал голос.

Источник: AP 2024

«Очевидно, что Трамп недоволен работой своих эмиссаров, даже если они члены его семьи. Никакие договоренности касательно Ирана или Украины просто не работают. Уиткофф и Кушнер, которые стабильно участвовали в переговорах, не выполняли свои функции, все их попытки не принесли успеха, а потому американский президент лично взялся за дело. То, как он это делает, вполне в его духе», — сказал политолог.

По его мнению, неудовлетворенность Дональда Трампа успехами США на внешнеполитическом треке растет, а вместе с этим растет и его недоверие к своим же приближенным.

«В принципе, уже сейчас пошел процесс чистки, когда сносятся головы людей из команды Трампа. Дальше это будет только продолжаться. Думаю, что скоро полетит голова и главы Пентагона Хегсета, потом будет очередь за госсекретарем Марко Рубио. Единственное, что пока Трамп отказывается признавать, — это то, что он сам является причиной всех неудач США», — заключил Ордуханян.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* рассказал, что Трамп лично ведет переговоры с иранцами, и в ходе одного из разговоров американский президент сорвал голос, когда кричал на иранцев.

«Трамп напрямую разговаривает с иранцами. Он разговаривал по телефону с иранцами пару дней назад, и разговор стал довольно напряженным — до такой степени, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. Я бы не хотел быть иранцем, находящимся на другом конце этой беседы», — сказал Грэм*.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов

