В России рассказали, почему приближенные Трампа потеряли его доверие

«Очевидно, что Трамп недоволен работой своих эмиссаров, даже если они члены его семьи. Никакие договоренности касательно Ирана или Украины просто не работают. Уиткофф и Кушнер, которые стабильно участвовали в переговорах, не выполняли свои функции, все их попытки не принесли успеха, а потому американский президент лично взялся за дело. То, как он это делает, вполне в его духе», — сказал политолог.