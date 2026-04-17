USA Today рассказало о проблемах со снабжением флота США у берегов Ирана

Американские военные моряки, участвующие в операциях на Ближнем Востоке, столкнулись с проблемами со снабжением, сообщает USA Today. Издание приводит заявления их родственников, согласно которым морякам не хватает еды.
Родственники жалуются, что они больше не могут отправлять морякам посылки с продуктами. USA Today опубликовало комментарий представителя армии США, сообщившего, что отправка посылок на Ближний Восток с апреля была приостановлена.
В статье рассказывается о гражданине США Дэне Ф., получившем от своей дочери, служащей на боевом корабле «Триполи», фото еды, которую ежедневно получают моряки. «На подносе, на две трети пустом, лежала одна маленькая порция измельченного мяса и одна сложенная тортилья», — говорится в статье.
Также описывается фотография с авианосца «Авраам Линкольн», которой один из членов команды поделился со своей семьёй в середине апреля. На фото, согласно изданию, была запечатлена горсть варёной моркови, сухая котлета и серый кусок мяса.
USA Today рассказало, как Дэн и другие члены семей военных моряков отправляют им посылки с печеньем и домашними конфетами. «Но с апреля доставка почты на военные почтовые индексы на Ближнем Востоке приостановлена на неопределенный срок, и посылки, находящиеся в пути, оказались в подвешенном состоянии», — отмечается в публикации.
Авторы статьи отмечают, что Дэн просил называть лишь его имя, опасаясь за участь своей дочери. Она также сообщала ему, что на корабле экономят продукты, есть проблемы и со средствами гигиены.
Американское издание приводит слова представителя армии США, майора Трэвиса Шоу, согласно которому Почтовая служба и Агентство военной почтовой службы приостановили доставку посылок с начала апреля «из-за закрытия воздушного пространства и других логистических проблем, связанных с продолжающимся конфликтом».
Авианосец «Авраам Линкольн», согласно сообщению ВВС, 11 апреля бросил якорь в Оманском заливе, в 200 км к югу от побережья Ирана. Согласно заявлению высокопоставленного американского чиновника, минимум 15 американских боевых кораблей используются для морской блокады Ирана. В группу входит авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами, десантный корабль и другие военные корабли.
Ранее иранская сторона сообщала, что она атаковала «Авраам Линкольн» ракетами. После этого, согласно заявлениям из Тегерана, авианосец был вынужден изменить курс.
