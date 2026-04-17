FT узнал о трех этапах плана Британии и Франции по Ормузскому проливу

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 17 апреля согласуют трехэтапный план по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, включающий дипломатический этап, материально-технический и военный, сообщили Financial Times источники и западные чиновники, участвующие в подготовке переговоров.
На встречу в Париже, кроме глав Франции и Великобритании, приедут лидеры Германии и Италии. Участие генсека НАТО Марка Рютте и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не предполагается. По информации чиновников, занимавшихся организацией саммита, в нем примут участие представители около 40 стран.
Чиновники, которые участвовали в организации саммита, уточнили, что европейские лидеры обсудят три этапа плана. Первый включает соглашение о сотрудничестве и выработку мер для обеспечения безопасного судоходства.
Второй этап предполагает обсуждение логистической поддержки судов, запертых в проливе и нуждающихся в помощи для выхода. Участники обсудят вопросы обеспечения безопасности и мониторинга угроз.
Третий этап предполагает развертывание военно-морских сил коалиции на Ближнем Востоке. Западные чиновники назвали этот пункт «Военное обеспечение свободы судоходства». К третьему этапу страны перейдут только при прекращении огня в регионе.
Как пояснили собеседники FT, план Великобритании и Франции столкнулся как раз с военными проблемами. «Суть в том, чтобы делать вид, что план есть, хотя на самом деле его нет», — охарактеризовал ситуацию один из источников.
Макрон 2 апреля выступил против использования вооруженных сил для обеспечения открытия Ормузского пролива. По словам французского лидера, военный путь решения проблемы «нереалистичен» из-за угрозы применения Ираном баллистических ракет, что несет дополнительные риски для стран, которые приняли бы участие в силовой операции.
7 апреля FT написала, что Великобритания запланировала привлечь к обсуждению безопасного судоходства через Ормузский пролив более 40 стран. Сам Стармер считает, что любая операция по обеспечению безопасности судоходства начнется только после прекращения огня.
Европейские страны начали разрабатывать план по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе после окончания войны США и Ирана на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, что Вашингтон не обязан обеспечивать свободное перемещение судов по водному проходу. Трамп утверждал, что страны, которые пользуются проливом, должны «сами пойти и открыть его».
Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала военной операции США и Израиля. Через него проходило 15−20% мирового экспорта нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
