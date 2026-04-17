Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова указала на лицемерие в заявлениях французских дипломатов

Источник: РБК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления французских дипломатов о «важности» поддержания обменов с Россией. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.

«Лицемерно звучат заявления французских дипломатов о “большом значении, которое посольство придает обменам между нашими странами”. Это говорят представители государства, которое свернуло деловые, научно-образовательные и гуманитарные связи с Россией», — отметила Захарова.

По ее словам, Париж вынудил многие французские компании закрыть инвестиционные проекты в России, запретил университетам и научным организациям поддерживать программы обменов с российскими партнерами, а туристическим компаниям — обслуживать французов, собирающихся в Россию.

«[Государство] приостановило реализацию всех проектов с участием российских правительственных организаций культуры и артистов, поддерживающих политику России, поделив российскую культуру на “правильную” и “неправильную”, — подчеркнула представитель МИДа.

Дипломат указала, что российская сторона сделала для сохранения контактов намного больше, чем ЕС и Франция. По ее словам, Россия сохранила все страны Евросоюза в перечне государств, чьи граждане могут въезжать по единой электронной визе, оформляющейся онлайн за четыре дня.

Захарова также прокомментировала заявление посольства Франции об оформлении россиянам более 150 тыс. виз в 2025 году. Она отметила, что французские дипломаты не упоминают: до пандемии консульства Франции ежегодно выдавали около полумиллиона виз, большинство из которых были многократными, сроком от года до пяти лет. Сейчас же выдаются только однократные.

9 апреля пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление главы Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о возможности «открытой войны» с Россией. Песков назвал опасения Парижа по этому поводу совершенно безосновательными. Он подчеркнул, что Россия не угрожает тем, кто не намерен уничтожать русских и подрывать безопасность страны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой. По его словам, кризис в отношениях с Европой случился не по вине Москвы.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше