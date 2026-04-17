Захарова указала на лицемерие в заявлениях французских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления французских дипломатов о «важности» поддержания обменов с Россией. Слова дипломата опубликованы на сайте ведомства.
«Лицемерно звучат заявления французских дипломатов о “большом значении, которое посольство придает обменам между нашими странами”. Это говорят представители государства, которое свернуло деловые, научно-образовательные и гуманитарные связи с Россией», — отметила Захарова.
По ее словам, Париж вынудил многие французские компании закрыть инвестиционные проекты в России, запретил университетам и научным организациям поддерживать программы обменов с российскими партнерами, а туристическим компаниям — обслуживать французов, собирающихся в Россию.
«[Государство] приостановило реализацию всех проектов с участием российских правительственных организаций культуры и артистов, поддерживающих политику России, поделив российскую культуру на “правильную” и “неправильную”, — подчеркнула представитель МИДа.
Захарова также прокомментировала заявление посольства Франции об оформлении россиянам более 150 тыс. виз в 2025 году. Она отметила, что французские дипломаты не упоминают: до пандемии консульства Франции ежегодно выдавали около полумиллиона виз, большинство из которых были многократными, сроком от года до пяти лет. Сейчас же выдаются только однократные.
9 апреля пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление главы Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о возможности «открытой войны» с Россией. Песков назвал опасения Парижа по этому поводу совершенно безосновательными. Он подчеркнул, что Россия не угрожает тем, кто не намерен уничтожать русских и подрывать безопасность страны.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой. По его словам, кризис в отношениях с Европой случился не по вине Москвы.
