Захарова указала на лицемерие в заявлениях французских дипломатов

Захарова также прокомментировала заявление посольства Франции об оформлении россиянам более 150 тыс. виз в 2025 году. Она отметила, что французские дипломаты не упоминают: до пандемии консульства Франции ежегодно выдавали около полумиллиона виз, большинство из которых были многократными, сроком от года до пяти лет. Сейчас же выдаются только однократные.