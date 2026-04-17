Бельгийский генерал заявил о поддержке Украины ради продления конфликта

По его словам, Европа располагает несколькими дополнительными годами «благодаря Украине». «[Украина] выигрывает это время для нас. Вот почему мы так сильно их поддерживаем», — сказал Вансина.
По его мнению, к 2030-му европейским странам «нужно иметь возможность сказать» Москве, что «даже без американцев [ей] не выиграть войну против Европы». К 2035 году достижима стратегическая автономия при наращивании военных бюджетов, но предстоит еще много работы, признал генерал.
«Я не хочу пугать население. Русские не собираются нападать на нас в ближайшее время. Но мы не должны обманывать себя: мы переживаем самый нестабильный период со времен окончания холодной войны. Он гораздо более непредсказуемый, опасный, все вооружаются до зубов», — сказал генерал.
Вансина призвал массово наращивать военное строительство в ЕС и, в частности, Бельгии в ближайшие годы, чтобы обеспечить упорядоченный вывод сил США с континента.
Выводимые американские ресурсы должны сразу заменяться на европейские аналоги, подчеркнул Вансина. Однако европейцам не следует создавать новые командные структуры, им нужно использовать те решения, которые существуют внутри НАТО, считает он.
У России нет агрессивных намерений по отношению к странам Европы, подчеркивал глава государства Владимир Путин. Российское Минобороны 15 апреля выпустило заявление, в котором отметило, что решение европейских стран о наращивании производства и поставках Киеву беспилотников приведет их к «ползучему превращению» в стратегический тыл Украины.
«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте», — говорилось в сообщении ведомства.
Москва осуждает любую помощь Киеву и требует прекратить поставки оружия, указывая, что это затягивает конфликт.
Минобороны также опубликовало список предприятий, производящих дроны и комплектующие к ним. Филиалы украинских заводов по производству беспилотников находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии.
Эту публикацию следует понимать как перечень потенциальных целей для вооруженных сил, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», — добавил он.