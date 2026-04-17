Глава ICE Лайонс уйдет в отставку в конце мая

«Директор Лайонс был выдающимся руководителем ICE и ключевым игроком в оказании помощи администрации Трампа в высылке убийц, насильников, педофилов, террористов и членов банд из американских общин», — сказал он.
Маллин сообщил, что Лайонс перейдет в частный сектор после ухода из ведомства 31 мая.
Лайонс находился на посту главы ICE с марта 2025 года. За время своей работы он руководил увеличением штата и неоднократно защищал применение силы в ходе рейдов по всей стране. Помимо этого, отмечает Bloomberg, он был ярым защитником ношения масок агентами, указывая на необходимость скрывать личность в целях безопасности.
В январе сотрудники ICE застрелили американку Рене Гуд во время столкновения в Миннесоте. Это был первый из двух случаев стрельбы со смертельным исходом в штате, которые вызвали волну протестов.
Bloomberg пишет, что об отставке Лайонса было объявлено в тот же день, когда агенту ICE предъявили обвинение в нападении.
После убийства Рене Гуд вице-президент Джей Ди Вэнс назвал ее гибель «трагедией, созданной ею самой».
«Я могу поверить, что ее смерть — трагедия, но в то же время признаю, что это трагедия, созданная ею самой, и трагедия крайне левых, которые мобилизовали целое движение — безумную маргинальную группу против наших сотрудников правоохранительных органов», — заявил он.
