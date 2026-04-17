Военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по ВСУ

Вооруженные силы за неделю нанесли шесть ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
«С 11 по 17 апреля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказано в сообщении ведомства.
В результате были поражены предприятия ВПК, задействованные в производстве крылатых ракет, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Накануне Минобороны сообщило, что армия России за сутки нанесла массированный удар по объектам ОПК Украины. Как уточнили в ведомстве, для атаки использовались оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что Россия наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
