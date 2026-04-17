FT узнала, что Deutsche Bank признал нарушение санкций против России

Deutsche Bank сообщил европейским финансовым регуляторам о собственном нарушении правил ЕС о санкциях в отношении российских клиентов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника FT, знакомого с ситуацией, Deutsche Bank обнаружил в своем розничном подразделении случаи приема депозитов на сумму более €100 тыс. от лиц, подпадающих под санкционные ограничения ЕС. Эти случая выявили после того, как банк создал рабочую группу для проверки в связи с февральским ужесточением в Германии режима соблюдения санкций.
В январе в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Берлине прошли обыски в рамках расследования об отмывании денег. Как утверждает FT, дело связано с Романом Абрамовичем. О связи обысков с ним также писали газета Süddeutsche Zeitung и Bloomberg, но представитель миллиардера заявил в январе: прокуратура Франкфурта-на-Майне, которая занимается расследованием и обысками в Deutsche Bank, подтвердила, что Абрамович не является подозреваемым по этому делу, никаких обвинений против него не выдвигается.
Deutsche Bank — крупнейший банк Германии.
Европейские санкции запрещают банкам принимать депозиты на сумму свыше €100 тыс. от граждан России, резидентов или организаций, зарегистрированных в стране. После выпуска ЕС директивы были введены более строгие уголовные наказания, ускорено применение законодательных норм, а от банков стали требовать более оперативного выявления и блокировки потенциально запрещенных транзакций.
Deutsche Bank заявил FT, что «постоянно пересматривает» внутренние процессы, направленные на соблюдение санкций, и принимает меры при выявлении слабых мест, включая меры по «адаптации и улучшению» контроля.
В банке добавили, что «заблаговременно информируют соответствующие надзорные органы», но отказались от других комментариев. Немецкий федеральный банк (Бундесбанк), выполняющий функции ЦБ и отвечающий за соблюдение санкций в Германии, также отказался от комментариев.
Прокуратура Франкфурта поясняла, что обыски в Deutsche Bank были связаны с расследованием «в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank» по подозрению в отмывании денег. Банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег», рассказали там.
По данным SZ, расследование в отношении Deutsche Bank ведется, поскольку банк с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Источники издания говорили, что расследование касается транзакций, совершенных в 2013—2018 годах.
Москва считает санкции незаконными.