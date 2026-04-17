Эксперт рассказал, почему США стремятся вытеснить Россию из Ливии

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о планах США «вытеснить Россию» из Ливии. В публикации издания говорится, что дополнительным элементом присутствия США в регионе стали учения Flintlock 2026, стартовавшие в Ливии и Кот-д’Ивуаре. Они, как отмечает WSJ, откроют Ливии доступ к американскому военному оборудованию, а это в перспективе снизит зависимость страны от России и Белоруссии.