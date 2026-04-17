Эксперт рассказал, почему США стремятся вытеснить Россию из Ливии

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о планах США «вытеснить Россию» из Ливии. В публикации издания говорится, что дополнительным элементом присутствия США в регионе стали учения Flintlock 2026, стартовавшие в Ливии и Кот-д’Ивуаре. Они, как отмечает WSJ, откроют Ливии доступ к американскому военному оборудованию, а это в перспективе снизит зависимость страны от России и Белоруссии.
По словам Лукьянова, восточное правительство, опирающееся на Ливийскую национальную армию, последовательно развивает отношения с Россией, в том числе в сфере военного строительства.
Ливийская национальная армия закупает вооружение, а также осуществляет военную подготовку кадров в России и Беларуси на системной и довольно-таки масштабной основе.
Аналитик напоминает, что в декабре 2024 года в Ливию была эвакуирована часть оборудования и военнослужащих Сирийской арабской армии. Там они присоединились к силам Африканского корпуса Российской Федерации, которые участвуют в подготовке военнослужащих Ливийской национальной армии.
Это взаимодействие носит долгосрочный характер и является раздражителем для Соединенных Штатов — как при Джозефе Байдене, так и при Дональде Трампе.
Также эксперт напомнил о развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ливией, включая участие РФ в обеспечении продовольственной безопасности страны и в экспорте ливийских энергоносителей. По словам Лукьянова, такая активность вызывает недовольство США и служит дополнительным стимулом для укрепления своих интересов на территории африканской страны.
Кроме того, Ливия выступает транспортным коридором, по которому осуществляется сообщение Российской Федерации со странами Сахаро-Сахельского региона, в частности, с Мали, Нигером и Буркина-Фасо.
В этих государствах Россия вытеснила Францию за последние несколько лет, что воспринимается отдельными кругами американского военного-политического руководства как потенциальная геополитическая угроза.
Несмотря на то, что присутствие России в Ливии не является для США угрозой первостепенной значимости, американцы считают необходимым наращивать свое влияние на территории этой африканской страны, констатирует Лукьянов.
Кроме геополитических целей в Ливии для США по-прежнему остается актуальной задача борьбы с международным терроризмом. На территории африканских стран находятся такие запрещенные в России террористические организации, как «Аль-Каида» и ИГИЛ.
Слабость и фрагментированность государств региона в последние годы стали питательной средой для усиления этих группировок. Соединенные Штаты регулярно ведут разведывательную деятельность в африканских государствах, а также осуществляют точечные физические ликвидации, как в сотрудничестве с местными специальными военными службами, так и самостоятельно.
Помимо выше перечисленного Ливия важна для США и в контексте усиления влияния в регионе Восточного Средиземноморья. В этом плане эксперт особо отмечает соседство Ливии с Египтом и вовлеченность в ливийские дела Турции.
Соединенные Штаты считают необходимым «держать руку на пульсе» и иметь инструменты воздействия на этих важных игроков, занимающих не последнее место в проектировании американской политики на Ближнем Востоке, в Западной Азии и в Северной Африке.
Ранее в ООН предложили путь решения кризиса в Ливии. В организации считают единственным политическим путем дорожную карту, о которой в августе 2025 года объявила специальный представитель генсека ООН Ханна Тетте.