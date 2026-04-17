Эксперт рассказал, почему США стремятся вытеснить Россию из Ливии

Присутствие военных РФ в Ливии и развитие торгово-экономического сотрудничества между странами являются для США устойчивым геополитическим раздражителем. Об этом Новостям Mail сообщил заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Эксперт также сказал, какие еще интересы есть у США в Ливии. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о планах США «вытеснить Россию» из Ливии. В публикации издания говорится, что дополнительным элементом присутствия США в регионе стали учения Flintlock 2026, стартовавшие в Ливии и Кот-д’Ивуаре. Они, как отмечает WSJ, откроют Ливии доступ к американскому военному оборудованию, а это в перспективе снизит зависимость страны от России и Белоруссии.

По словам Лукьянова, восточное правительство, опирающееся на Ливийскую национальную армию, последовательно развивает отношения с Россией, в том числе в сфере военного строительства.

Ливийская национальная армия закупает вооружение, а также осуществляет военную подготовку кадров в России и Беларуси на системной и довольно-таки масштабной основе.

Григорий Лукьянов
заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН

Аналитик напоминает, что в декабре 2024 года в Ливию была эвакуирована часть оборудования и военнослужащих Сирийской арабской армии. Там они присоединились к силам Африканского корпуса Российской Федерации, которые участвуют в подготовке военнослужащих Ливийской национальной армии.

Это взаимодействие носит долгосрочный характер и является раздражителем для Соединенных Штатов — как при Джозефе Байдене, так и при Дональде Трампе.

Григорий Лукьянов
Также эксперт напомнил о развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ливией, включая участие РФ в обеспечении продовольственной безопасности страны и в экспорте ливийских энергоносителей. По словам Лукьянова, такая активность вызывает недовольство США и служит дополнительным стимулом для укрепления своих интересов на территории африканской страны.

Кроме того, Ливия выступает транспортным коридором, по которому осуществляется сообщение Российской Федерации со странами Сахаро-Сахельского региона, в частности, с Мали, Нигером и Буркина-Фасо.

В этих государствах Россия вытеснила Францию за последние несколько лет, что воспринимается отдельными кругами американского военного-политического руководства как потенциальная геополитическая угроза.

Григорий Лукьянов
Несмотря на то, что присутствие России в Ливии не является для США угрозой первостепенной значимости, американцы считают необходимым наращивать свое влияние на территории этой африканской страны, констатирует Лукьянов.

Кроме геополитических целей в Ливии для США по-прежнему остается актуальной задача борьбы с международным терроризмом. На территории африканских стран находятся такие запрещенные в России террористические организации, как «Аль-Каида» и ИГИЛ.

Слабость и фрагментированность государств региона в последние годы стали питательной средой для усиления этих группировок. Соединенные Штаты регулярно ведут разведывательную деятельность в африканских государствах, а также осуществляют точечные физические ликвидации, как в сотрудничестве с местными специальными военными службами, так и самостоятельно.

Григорий Лукьянов
Помимо выше перечисленного Ливия важна для США и в контексте усиления влияния в регионе Восточного Средиземноморья. В этом плане эксперт особо отмечает соседство Ливии с Египтом и вовлеченность в ливийские дела Турции.

Соединенные Штаты считают необходимым «держать руку на пульсе» и иметь инструменты воздействия на этих важных игроков, занимающих не последнее место в проектировании американской политики на Ближнем Востоке, в Западной Азии и в Северной Африке.

Григорий Лукьянов
Ранее в ООН предложили путь решения кризиса в Ливии. В организации считают единственным политическим путем дорожную карту, о которой в августе 2025 года объявила специальный представитель генсека ООН Ханна Тетте.

