На Дону попросили об исключении для лицензиатов по добыче ископаемых. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области. Министр имущественных и земельных отношений региона Кирилл Баранчук пояснил: с 1 марта 2026 года действует запрет на перевод сельхозземель под добычу общераспространённых полезных ископаемых. По его словам, закон важный, но он создал неопределённость для проектов, стартовавших раньше.
По данным министра, на Дону зарегистрировано более 300 участков недр с запасами около 800 млн кубометров ископаемых. Больше половины лицензиатов, получивших разрешения до марта 2026-го, ещё не успели оформить перевод земель.
Власти региона предлагают ввести переходные правила для тех, кто до 1 марта уже получил лицензию, утвердил запасы, но не завершил все бюрократические процедуры. Это поможет сохранить инвестпривлекательность, не ослабляя защиту сельхозугодий.