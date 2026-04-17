Глава Леноболасти объявил о создании мобильных огневых групп

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение об усилении защиты региона от атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
«В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты Ленинградского неба от атак беспилотных аппаратов», — написал Дрозденко.
В частности, в регионе создадут дополнительные мобильные огневые группы, которые разместят на предприятиях и организациях критической инфраструктуры. В состав огневых групп войдут резервисты, подчеркнул глава области.
«Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите Ленинградского неба», — пояснил Дрозденко.
Контракт можно заключить до трех лет, при этом максимальная служба на казарменном положении — от двух до шести месяцев. Одновременно резервистов зачислят на работу на предприятия.
Кроме того, оперштаб решил оказать дополнительную материальную и техническую помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной в Ленобласти. Закупкой автомобилей, оборудования и инвентаря для защиты неба займутся областное правительство и сами предприятия.
Ленинградская область периодически подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 17 апреля над регионом сбили 12 дронов.
По данным Дрозденко, всего за первые три месяца 2026 года над областью уничтожили 243 беспилотника. Губернатор отметил, что Ленобласть стала «прифронтовым регионом».
