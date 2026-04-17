Столтенберг заявил, что Европа должна «сделать все» для союза с США

Европейские страны — участники НАТО должны сделать все возможное, чтобы США были их союзниками в будущем, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN.

Источник: РБК

Европейские страны — участники НАТО должны сделать все возможное, чтобы США были их союзниками в будущем, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN.

«Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы США были союзниками в будущем, и это многое изменит», — сказал Столтенберг.

Таким образом он ответил на вопрос о том, являются ли Соединенные штаты надежными союзниками стран НАТО с учетом последних заявлений Дональда Трампа.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что не сомневается в готовности США защитить страну в случае возможного нападения России и не верит в крушение НАТО.

«Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам», — заявил Певкур. «Я не верю, что НАТО рухнет», — добавил он.

8 апреля президент США Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что на встрече обсуждался выход США из альянса.

После встречи Рютте заявил, что некоторые европейские страны «провалили тест», отказавшись помочь США в войне против Ирана. Трамп, в свою очередь, раскритиковал альянс и напомнил о Гренландии.

В декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что Россия не собирается воевать с Европой.

«Как подчеркивал президент (России Владимир Путин. — РБК), мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», — сказал он.

