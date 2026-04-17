В Европарламенте призвали ускорить создание механизма переброски войск

Евросоюзу необходимо внедрить единую систему военной мобильности к 2028 году, на два года раньше первоначально намеченного срока, заявил заместитель председателя Европарламента Роберт Зиле изданию Euractiv.
Он раскритиковал стремлению некоторых стран ЕС определить зону действия механизма экстренной переброски войск «отдельными регионами». А в некоторых европейских столицах хотят ограничить транзит иностранных войск по своей территории даже при действии экстренного механизма. По мнению зампреда Европарламента, это «навредит всей системе».
Зиле назвал бессмысленной и идею разработать новую систему взамен действующей в 11 государствах ЕС защищенной цифровой платформы военной мобильности (Secure Digital Military Mobility System, SDMMS). По его мнению, логичнее будет расширить эту программу.
Еврочиновник призвал в течение трех месяцев назначить национальных координаторов по военной мобильности, которые будут отвечать за транзит войск по территории Евросоюза. «Мы не понимаем, зачем Совету ЕС понадобилось так много времени для назначения национальных координаторов», — пояснил он, комментируя определенный для этого вопроса шестимесячный срок.
Замглавы Европарламента также предложил создать механизм финансовой компенсации владельцам, операторам и управляющим инфраструктурой, которую может затронуть механизм экстренной переброски войск.
15 апреля Еврокомиссия сообщила, что инвестирует €1,07 млрд в 57 оборонных инициатив, которые поддерживают флагманские проекты обороноспособности ЕС. €675 млн выделят на 32 проекта по развитию оборонных возможностей, а €332 млн — на 25 исследовательских программ. В 2025 году в Европе одобрили план перевооружения альянса стоимостью €800 млрд.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.