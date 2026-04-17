Reuters узнал о растущей зависимости Пентагона от Starlink

Глобальный сбой в работе спутниковой сети Илона Маска в августе прошлого года затронул миллионы пользователей и привел к тому, что два десятка беспилотных кораблей, проходивших испытания представителями ВМС США, застряли у побережья Калифорнии почти на час, отмечает Reuters.