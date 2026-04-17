Reuters узнал о растущей зависимости Пентагона от Starlink

Глобальный сбой в работе спутниковой сети Илона Маска в августе прошлого года затронул миллионы пользователей и привел к тому, что два десятка беспилотных кораблей, проходивших испытания представителями ВМС США, застряли у побережья Калифорнии почти на час, отмечает Reuters.
Агентство отмечает, что проходившие тестирование беспилотники предназначались для усиления военных возможностей ВМФ. Однако из-за сбоя операторы не могли подключиться к автономным лодкам.
Несмотря на риски, которые несет Starlink, Пентагон считает это необходимым, поскольку в настоящее время альтернативы этой технологии нет.
«Если бы не было Starlink, правительство США не имело бы доступа к глобальной системе связи на низкой околоземной орбите», — заявил Reuters заместитель директора проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.
Директор по информационным технологиям Пентагона Кирстен Дэвис, в свою очередь, заявила: «Министерство использует многочисленные, надежные и устойчивые системы для своей широкой сети».
В марте Bloomberg назвал новые российские спутники группировки «Рассвет» конкурентом Starlink Илона Маска.
Российский аналог Starlink работает на низкой околоземной орбите (НОО) высотой 800 км. Спутники компании SpaceX используют орбиту около 550 км и ниже.
