ЕК утверждает, что «не видит» ударов по России из воздушного пространства ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия утверждает, что якобы «не видит» доказательств ударов с использованием украинских беспилотников по России через воздушное пространство государств ЕС, включая страны Прибалтики и Финляндию. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на предупреждение секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о возможности использования Россией принципа права на самооборону в ответ на эти удары.

«Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», — сказала Хиппер.

16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону из-за ударов украинских беспилотников. Он напомнил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России.

По его словам, «это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России». «В последнем случае согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения», — подчеркнул секретарь СБ РФ.

