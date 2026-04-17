ЕК утверждает, что «не видит» ударов по России из воздушного пространства ЕС

«Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», — сказала Хиппер.
16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону из-за ударов украинских беспилотников. Он напомнил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России.
По его словам, «это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России». «В последнем случае согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения», — подчеркнул секретарь СБ РФ.