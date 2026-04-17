Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МЭА заявил, что рынки недооценивают будущий рост цен на нефть

Глава Международного энергетического агентства предупредил, что при сохранении блокады Ормузского пролива миру придется готовиться к резкому росту цен и скачку инфляции.

Источник: РБК

Рынки недооценивают масштаб ценового шока, который может последовать, если Ормузский пролив останется закрытым, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Сейчас эффект перекрытия пролива смягчают поставки нефти и газа из уже покинувших пролив отправленных танкеров, однако в марте новые грузы через Ормузский пролив фактически не шли, и разрыв в поставках все сильнее будет проявляться в ближайшие недели. По его мнению, при продолжении блокады миру «придется готовиться к значительно более высоким ценам на энергоносители».

По оценке Бироля, первый и почти универсальный эффект — рост цен на нефть, газ и продукты переработки, что разгонит инфляцию в разных регионах, особенно в уязвимых развивающихся экономиках со слабыми валютами и ограниченными бюджетами.

Сейчас котировки нефти приблизились к отметке около $100 за баррель, а в случае затяжного кризиса могут последовать перебои с авиакеросином и дизелем, приводящие к перебоям транспортного сообщения и ограничениям для промышленности. Дополнительным фактором давления станет дефицит сырьевых товаров — удобрений, нефтехимии или гелия, что способно поднять цены не только на энергию, но и на продовольствие и продукцию IT‑сектора.

Ранее глава МЭА заявил, что в Европе осталось авиатоплива примерно на шесть недель и назвал происходящее «крупнейшим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались».

В марте МЭА объявило о рекордном выпуске 400 млн баррелей из стратегических резервов стран — членов агентства, что временно остудило рынок. Эти объемы составляют около 20% доступных запасов, однако долговременным решением Бироль считает только скорейшее открытие пролива и восстановление поврежденной инфраструктуры. По оценке агентства, в регионе Персидского залива повреждено более 80 энергетических объектов, причем больше трети — серьезно или очень серьезно, поэтому возврат к довоенным уровням добычи и переработки может занять около двух лет.

В долгосрочной перспективе Бироль ожидает, что цены на энергоносители ускорят структурные сдвиги на рынке: рост инвестиций в возобновляемую энергетику, ускоренное возвращение атомной энергетики и строчный переход к электромобилям и повышению энергоэффективности. Еще он предупреждает о риске смены одной зависимости на другую — от нефти и Ормузского пролива к поставкам критически важных минералов.

«Мое золотое правило энергетической безопасности всегда было диверсификацией: никогда не класть все яйца в одну корзину. Мы не должны снова попадать ту же ловушку», — посоветовал глава МЭА.

