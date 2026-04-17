В России объяснили резкое падение рейтингов Мерца

Стремительно падающие рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца связаны с его попыткой угодить всем, которая в итоге сделала из него политика без мнения в глазах избирателей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

Источник: Reuters

«Я думаю, что на падающие рейтинги Мерца и его коалиции в первую очередь влияют внутренние проблемы, но и внешняя политика играет свою роль. Это один большой клубок. Излишняя поддержка Украины, позиция по миграционной политике, социальные и экономические проблемы, которые не решаются. Все это влияет», — сказал политолог.

Вряд ли Германии грозит какой-то политический кризис в ближайшее время, так как это уже тенденция, что у мировых лидеров поддержка не поднимается выше 30%, отметил Топорнин. В качестве примера он привел американского президента Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мерц изначально был не слишком популярен в Германии. Это точно не такая же сильная фигура, какой была Меркель. Он лишь ее бледная тень. Он классический политик, который апеллирует к международному праву и повторяет наиболее устоявшиеся тезисы. Многие в Германии понимают, что с таким политиком их страна теряет свои международные позиции. Его стремление угодить всем только показывает, что никакой четкой позиции у него нет», — заключил Топорнин.

Согласно результатам опросов ZDF Politbarometer, в Германии резко падает поддержка Мерца и его правительства, а правая «Альтернатива для Германии» продолжает набирать популярность. Деятельность канцлера оценивают отрицательно 65% опрошенных. Одной из ключевых причин недовольства, как отмечается в опросе, стала реакция властей на рост цен на топливо на фоне войны в Иране.

