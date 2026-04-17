Депутат Колесник: удары по заводам Европы из-за дронов ВСУ — это вопрос времени

На Западе заговорили о риске новой войны: обозреватель The Washington Post допустил, что Россия может воспользоваться моментом и пойти на эскалацию в Европе на фоне споров внутри НАТО и охлаждения отношений европейцев с США. Тревогу подкрепляют и заявления Москвы о готовности ответить на расширение производства дронов для Украины в европейских странах. Что говорят в России и почему европейские столицы обеспокоены — в материале «Газеты.Ru».
Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что Россия может пойти на резкую эскалацию уже в ближайшее время и перенести конфликт за пределы Украины — на европейское направление. Такой вывод он сделал после заявлений Минобороны РФ о возможных ударах по объектам, связанным с производством беспилотников в Европе.
По мнению Игнатиуса, дополнительную тревогу в западных столицах вызывает позиция президента США Дональда Трампа по НАТО. Автор статьи отметил, что его жесткие выпады в адрес союзников подрывают доверие к американским гарантиям безопасности и могут подтолкнуть Москву к мысли, что для удара открылось «окно возможностей».
«Если вы Путин, то вы, возможно, начинаете задумываться о следующей войне — против Европы — даже несмотря на то, что продолжаете борьбу на Украине. Вы даже можете задаваться вопросом, не настало ли время для удара — до того, как европейские страны полностью перевооружатся, до того, как Украина разработает новое оружие, способное поражать цели еще глубже в России, и пока ваш приятель, президент Дональд Трамп, находится в Белом доме и обращается с НАТО, как с боксерской грушей», — отметил обозреватель.
Похожие оценки прозвучали и в британской прессе. Daily Express увидела в публикации адресов филиалов украинских компаний по выпуску БПЛА в Европе прямую угрозу для Великобритании.
«Россия выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке», — следует из публикации.
Газета также напомнила о словах зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который ~призвал европейцев всерьез отнестись к заявлению Минобороны России~.
Что напугало европейцев?
15 апреля в Минобороны России заявили, что ряд европейских стран на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава решил увеличить выпуск и поставки беспилотников для ударов по территории РФ. Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, связанного с производством таких дронов.
Речь идет о филиалах украинских и совместных заводов ~в 12 странах — Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле~. В российском военном ведомстве заявили, что выбранная Брюсселем линия ведет к дальнейшему обострению ситуации в Европе.
«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Вместо укрепления безопасности европейских государств действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», — отметили в Минобороны.
После публикации списка зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот перечень следует рассматривать как список потенциальных целей для российских войск.
«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!» — добавил он.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов назвал публикацию давно назревшим предупреждением для Европы. Он напомнил, что в Дании при открытии завода украинской компании Fire Point местные жители задавались вопросом о последствиях, но власти уверяли их в безопасности.
Резко на публикацию Минобороны отреагировали и в Праге. Глава МИД Чехии Петр Мацинка вызвал российского посла для разъяснения заявлений чешской стороне. В Еврокомиссии отказались подробно комментировать публикацию.
«Мы не будем удостаивать этот комментарий никакими деталями по этому поводу, но укажем на то, что делаем мы: а мы поддерживаем Украину и масштабируем нашу собственную оборону», — отметила представитель ЕК Анитта Хиппер.
Удары по Европе — вопрос времени?
В России допускают, что удары по объектам, связанным с производством беспилотников для Украины в Европе, возможны — вопрос лишь во времени. Как рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, решение о таких действиях может быть уже принято, однако его реализация зависит от позиции верховного главнокомандующего.
«До этого может дойти, мы не можем позволить, чтобы летальное оружие шло [из Европы на Украину] Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный [главнокомандующий] сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары», — подчеркнул он.
В беседе с News.ru депутат также заявил, что удары могут быть нанесены в любой момент, если ситуация продолжит обостряться. Он считает, что страны Европы фактически стали «тыловыми частями» Украины.
«Все идет к тяжелейшей эскалации. Они могут потерять Европу из-за этих БПЛА и желания заработать. Терпение у нас, конечно, железное, но не бесконечное. Уже надо бить. Удары по заводам могут быть нанесены в любой момент», — сказал Колесник.
При этом в Кремле ранее отвергали утверждения о планах нападения на европейские страны. Президент Владимир Путин называл такие заявления «прямой ложью и чушью» и подчеркивал, что Россия не собирается атаковать Европу.
~ «Мы никогда не собирались [нападать], сама идея выглядит смешной», — заявил он, добавив, что Москва готова обсуждать с Западом вопросы безопасности и стратегической стабильности~.
Министр обороны Бельгии Фредерик Вансина также считает, что Россия не собирается нападать на европейские страны.
«Русские не собираются нападать на нас в ближайшее время. Но мы переживаем самый нестабильный период со времен окончания холодной войны», — отметил он в интервью Le Soir.
По словам министра, нынешняя обстановка отличается высокой непредсказуемостью и ростом вооружений. Он также добавил, что США стремятся переложить основную ответственность за безопасность региона на европейские страны.
Вансина подчеркнул, что к 2030 году Европа должна быть готова к сценарию, при котором ей придется обеспечивать оборону без прямой военной поддержки Вашингтона.