В МИД заявили, что Международный суд ООН стал ареной «юридической войны»

Международный суд ООН (англ. International Court of Justice — ICJ, фр. Cour internationale de justice, дословно «Международный суд справедливости») — судебный орган в системе Организации Объединенных Наций (ООН). Он был создан на основании Устава ООН в 1945 году, функционировать начал через год. В отличие от других главных органов, ООН располагается не в США, а в Гааге (Нидерланды). Его деятельность регулируется Статутом Международного суда ООН и регламентом. Делопроизводство ведется на английском и французском языках.