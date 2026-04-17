В МИД заявили, что Международный суд ООН стал ареной «юридической войны»

Международный суд ООН в последнее время превращается в площадку для «юридической войны», где Запад злоупотребляет его юрисдикцией.

Источник: РБК

Международный суд ООН в последнее время превращается в площадку для «юридической войны», где Запад злоупотребляет его юрисдикцией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, приуроченном к 80-летию начала работы суда.

«К сожалению, в последнее время суд стал ареной “юридической войны”. Его юрисдикцией откровенно злоупотребляют для предъявления заведомо абсурдных претензий к России. Под ударом оказались и другие страны многополярного мира, включая наших ближайших союзников», — отметила Захарова.

Захарова также обратила внимание, что в Международном суде одновременно нарастает волна претензий со стороны государств многополярного мира к странам Запада из-за грубых нарушений последними норм международного права.

Она подчеркнула, что в интересах всех государств мира нужно иметь независимый, равноудаленный и непредвзятый орган для разрешения споров. Москва рассчитывает, что суд сохранит объективность, выдержит давление и останется эффективным механизмом преодоления разногласий.

«Справедливое правосудие, равное для всех, — важный компонент долговременного, надежного мира и стабильности на нашей планете», — добавила Захарова.

Международный суд ООН (англ. International Court of Justice — ICJ, фр. Cour internationale de justice, дословно «Международный суд справедливости») — судебный орган в системе Организации Объединенных Наций (ООН). Он был создан на основании Устава ООН в 1945 году, функционировать начал через год. В отличие от других главных органов, ООН располагается не в США, а в Гааге (Нидерланды). Его деятельность регулируется Статутом Международного суда ООН и регламентом. Делопроизводство ведется на английском и французском языках.

Международный суд ООН обладает правом рассматривать споры только между странами, судить отдельных граждан у него полномочий нет. Решение суда ООН является окончательным и не подлежит обжалованию. Если одно из государств — участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН.

Ранее МИД России предоставил в Международный суд ООН в рамках разбирательства, инициированного в феврале 2022 года Украиной, доказательства, что это страна совершила геноцид в Донбассе. Документ, как указали в МИДе, называется «Контрмеморандум Российской Федерации». В нем 522 страницы основного текста и 10 тыс. страниц приложений.

Глава юридической группы Украины в разбирательстве Антон Кориневич отмечал, что Киев намерен добиваться, чтобы суд вынес решение об отсутствии ответственности Украины «за какой-то мифический геноцид», в котором ее обвинила Россия.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше