Санчес рассказал о впечатлениях от интервью с Лукашенко

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Ведущий шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT Рик Санчес рассказал о впечатлениях после беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко.
В пятницу президент Беларуси дал интервью телеканалу RT.
Интервьюером главы государства стал кубинско-американский журналист Санчес, который ранее работал на MSNBC, CNN и Fox News.
По итогам встречи Санчес сообщил, что на российском телеканале как журналист он ощущает гораздо большую свободу и независимость, чем в американских СМИ, где ранее работал.
По его словам, в этом смысле очень показательно интервью с главой белорусского государства. Санчес пояснил, что оно проходило как свободная беседа, открытый обмен мнениями, идеями без каких-либо ограничений или же заранее оговоренных тем и вопросов.
«Поэтому если Лукашенко диктатор, то я — королева Англии», — иронично заметил журналист, его словам привело агентство БелТА.