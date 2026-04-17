Санчес рассказал о впечатлениях от интервью с Лукашенко

Кубинско-американский журналист пояснил, что интервью с белорусским президентом проходило как свободная беседа без ограничений или заранее оговоренных тем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Ведущий шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT Рик Санчес рассказал о впечатлениях после беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В пятницу президент Беларуси дал интервью телеканалу RT.

Интервьюером главы государства стал кубинско-американский журналист Санчес, который ранее работал на MSNBC, CNN и Fox News.

По итогам встречи Санчес сообщил, что на российском телеканале как журналист он ощущает гораздо большую свободу и независимость, чем в американских СМИ, где ранее работал.

По его словам, в этом смысле очень показательно интервью с главой белорусского государства. Санчес пояснил, что оно проходило как свободная беседа, открытый обмен мнениями, идеями без каких-либо ограничений или же заранее оговоренных тем и вопросов.

«Поэтому если Лукашенко диктатор, то я — королева Англии», — иронично заметил журналист, его словам привело агентство БелТА.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше