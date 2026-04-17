Кремлю нечего добавить к заявлению МО по европейским дронам для Киева

«Вы задаете один и тот же вопрос с другой стороны, но суть от этого не меняется и суть моего ответа тоже не меняется», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, может ли заявление Минобороны означать, что Москва рассматривает возможность нанесения ударов по предприятиям, производящим дроны для Киева, в случае продолжения ударов по критической инфраструктуре РФ.
В заявлении Минобороны РФ отмечалось, что производство Европой беспилотников для Украины наращивается «на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ». Москва расценивает это как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».
В российском оборонном ведомстве предупредили, что «воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». Минобороны опубликовало список с адресами предприятий, где производят такие дроны, отметив, что европейским жителям будет полезно это знать и ясно понимать истинные причины угроз их безопасности.
Песков также отметил, что прямая вовлеченность стран Европы в конфликт вокруг Украины растет.
«Растет прямая вовлеченность указанных стран (стран Европы — прим. ТАСС) в конфликте, в войне вокруг Украины, нюансы все изложены в заявлении Минобороны», — указал он.