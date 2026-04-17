Лавров оценил перспективы украинского урегулирования

Каких-либо конкретных инициатив по украинскому урегулированию сейчас не наблюдается. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел СНГ, передает «РИА Новости».
«Мы проинформировали наших коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдается», — сказал Лавров.
Ранее глава российского МИДа заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без гарантий безопасности для России. По его словам, ЕС, требуя места за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса, настаивает на гарантиях безопасности Киеву, но не требует того же для Москвы.
Кроме того, Лавров заявлял, что Запад стремится создать новый военный блок, в котором основную роль будет играть Украина. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, США хотят переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы «освободить себе руки на китайском направлении».
